Мужской спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге перенесен

Мужская спринтерская гонка, которая должна была состояться в среду в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону, перенесена. Такое решение приняла администрация района в связи со сложными погодными условиями.

"Так как местные власти решили не отменять чрезвычайное положение в районе Траунштайн, мужской спринт на 10 км в Рупольдинге не может состояться в среду", - сказано в сообщении пресс-службы Международного союза биатлонистов (IBU).

Проведение пятого этапа Кубка мира было запланировано на 16-20 января. Однако теперь, вероятно, мужская гонка состоится в четверг 17 января - в один день с женским спринтом.