Мужской спринт на этапе КМ в Рупольдинге перенесен на 17 января

Международный союз биатлонистов (IBU) официально подтвердил перенос мужского спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге с 16 на 17 января. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Гонка начнется в 11 часов дня по местному времени (13:00 по Москве). В четверг же состоится и женский спринт. Также в рамках пятого этапа КМ пройдут мужская и женская эстафеты (18 и 19 января соответственно) и масс-старты (20 января).

Напомним, что изначально гонка в Рупольдинге должна была состояться в среду. Но она была отменена из-за сильного снегопада. К слову, из-за непогоды в Австрии и Германии чуть ранее были перенесены соревнования в других видах спорта. Речь, прежде всего, о чемпионате Европы по скелетону.