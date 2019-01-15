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15.01.2019 15:13
Рубрика: Спорт

Мужской спринт на этапе КМ в Рупольдинге перенесен на 17 января

Текст: Артур Нанян

Международный союз биатлонистов (IBU) официально подтвердил перенос мужского спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге с 16 на 17 января. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Назван состав сборной РФ на пятый этап Кубка мира по биатлону

Гонка начнется в 11 часов дня по местному времени (13:00 по Москве). В четверг же состоится и женский спринт. Также в рамках пятого этапа КМ пройдут мужская и женская эстафеты (18 и 19 января соответственно) и масс-старты (20 января).

Напомним, что изначально гонка в Рупольдинге должна была состояться в среду. Но она была отменена из-за сильного снегопада. К слову, из-за непогоды в Австрии и Германии чуть ранее были перенесены соревнования в других видах спорта. Речь, прежде всего, о чемпионате Европы по скелетону.  

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2018-2019
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