На 98-м году жизни умерла актриса Кэрол Чэннинг

Американская актриса кино и ТВ, певица и актриса озвучки, легенда Бродвея Кэрол Чэннинг скончалась в курортном калифорнийском городке Ранчо-Мираж 15 января на 98-м году жизни. Некролог публикует Broadway World.

Чэннинг - обладательница трех премий "Тони" и номинантка "Оскара". Родилась в Сиэтле 31 января 1921 года. Ее отец был журналистом. В подростковом возрасте Кэрол узнала, что приемная, а ее настоящие родители - негритянка и немецкий иммигрант.

Окончив колледж, Чэннинг переехала в Нью-Йорк, где в 1941 году начала театральную карьеру, вскоре дебютировав на Бродвее. Успех - 1949 год, после роли Лорелей Ли в постановке "Джентльмены предпочитают блондинок", где она спела знаменитую Diamonds Are a Girl’s Best Friend.

В 1964-м Кэрол стала исполнительницей другой знаковой роли - Долли Леви в оригинальном бродвейском мюзикле "Хэлло, Долли!".

Экранный дебют - 1950-й. Самая известная роль в кино - мюзикл "Весьма современная Милли" 1967 года - с номинацией на "Оскар" как лучшей актрисе второго плана и с "Золотым глобусом" в той же номинации.

Среди других ролей - "Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера" 1978-го, "Алиса в Стране чудес" 1985-го (Белая Королева), сериал "Лодка любви", озвучка "Новых приключений Белоснежки", "Дюймовочки", анимационных сериалов "Гриффины" и "Чип и Дейл спешат на помощь". Также голосом Чэннинг говорит бабушка в мультсериале девяностых "Семейка Аддамс".