Ольга Васильева прокомментировала идею сделать ЕГЭ добровольным

Министр просвещения Ольга Васильева выступила против идеи сделать ЕГЭ добровольным. Вопрос об этом прозвучал в эфире РБК-ТВ на площадке Гайдаровского форума .

- Нет. Это единая оценка знаний, это большой социальный лифт, - подчеркнула Ольга Васильева, отвечая на вопрос журналиста.

Кроме того, по словам министра, единая система оценки знаний должна быть неразрывно связана с едиными образовательными стандартами, с той качественной базой, которую должны получить все школьники.

Напомним, ранее Ольга Васильева на "Деловом завтраке" в "РГ" выступила за то, чтобы отказаться от системы натаскивания на ЕГЭ.

- Сегодня мы в конце девятого класса прекращаем учиться и начинаем готовиться к ЕГЭ. Эту систему необходимо сломать. В Англии, например, этого делать на уроках в принципе нельзя - только факультативно, - подчеркнула Ольга Васильева. - Думаю, и для нас здесь возможны варианты - родители не должны оплачивать такое количество репетиторов. Дополнительные занятия, факультативы всегда были при школе - вспомните прошлое.

Полный текст "Делового завтрака" читайте в завтрашнем номере "РГ".