Ольга Васильева прокомментировала идею сделать ЕГЭ добровольным

Новости

Силуанов: Количество требований к бизнесу может сократиться вдвое 14:54
Астроном из Гарварда назвал астероид Оумуамуа "инопланетным зондом" 14:52
Россияне не смогут строить дачи выше трех этажей 14:47
Советский фильм "Вий" на Западе признали одним из лучших хорроров 14:47
В Екатеринбурге активизировались газовики-мошенники 14:44
Всероссийский театральный марафон стартует во Владивостоке 14:43
Полиция Испании задержала 14 человек в ходе антитеррористической операции 14:41
В Германии аэропорты прекратили работу по призыву профсоюзов 14:40
В Саратовской области в ДТП погиб человек и трое пострадали 14:39
В школе в Тюменской области обвалился потолок 14:38
Акимов исключил серьезного роста цен на сотовую связь из-за роста НДС 14:36
В Москве началась внеплановая проверка газового оборудования в квартирах 14:34
Медведев назвал главные вызовы для современного мира 14:30
Севастополь и Сирия создадут совместное морское агентство 14:29
К проекту "Басни Крылова. Прочитаем вместе" присоединился Александр Кибовский 14:23
"Заряженная" Lada Vesta: пугающий ценник и дата старта продаж 14:21
Под Тверью мужчин осудили за поставленный на рельсы холодильник 14:19
В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС издали путеводитель на китайском 14:15
Коммунальщик в Заполярье обманул ресурсников на 26 млн 14:09
При взрыве в многоэтажном доме в Шахтах повреждено 16 квартир 14:06
Ежегодная литературная премия "Лицей" открывает третий сезон 14:03
Короткометражку уральских режиссеров заметили в Каннах 14:00
Chevrolet Niva с ABS появится в конце января 13:59
Итальянский сенатор получил 18 месяцев тюрьмы за оскорбление министра 13:58
В Камышине лжегазовиков задержали за обман пенсионеров 13:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет покупателя заложенного автомобиля
Что ждет покупателя заложенного автомобиля
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
15.01.2019 14:50
Рубрика: Общество

Ольга Васильева прокомментировала идею сделать ЕГЭ добровольным

Текст: Ксения Колесникова

Министр просвещения Ольга Васильева выступила против идеи сделать ЕГЭ добровольным. Вопрос об этом прозвучал в эфире РБК-ТВ на площадке Гайдаровского форума.

- Нет. Это единая оценка знаний, это большой социальный лифт, - подчеркнула Ольга Васильева, отвечая на вопрос журналиста.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Учителя получат выплаты за проведение ЕГЭ и ОГЭ

Кроме того, по словам министра, единая система оценки знаний должна быть неразрывно связана с едиными образовательными стандартами, с той качественной базой, которую должны получить все школьники.

Напомним, ранее Ольга Васильева на "Деловом завтраке" в "РГ" выступила за то, чтобы отказаться от системы натаскивания на ЕГЭ.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
Стало известно расписание ЕГЭ на 2019 год

- Сегодня мы в конце девятого класса прекращаем учиться и начинаем готовиться к ЕГЭ. Эту систему необходимо сломать. В Англии, например, этого делать на уроках в принципе нельзя - только факультативно, - подчеркнула Ольга Васильева. - Думаю, и для нас здесь возможны варианты - родители не должны оплачивать такое количество репетиторов. Дополнительные занятия, факультативы всегда были при школе - вспомните прошлое.

Полный текст "Делового завтрака" читайте в завтрашнем номере "РГ".

Общество Образование Правительство Минпросвещения ЕГЭ в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков назвал способ прекратить конфликт на Донбассе
Голикова рассказала о снижении в России уровня бедности
Володин оценил перспективы возвращения России к работе в ПАСЕ
ЦБ опустил курс евро ниже 77 рублей
Зонд "Чанъэ-4" провел биологический эксперимент на Луне