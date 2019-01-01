Обязательный ЕГЭ в России "отпраздновал" 10 лет

Сегодня, 1 января, исполнилось ровно 10 лет, как ЕГЭ вышел из стадии эксперимента и стал обязательным выпускным экзаменом для всех российских школьников.

Аналог единого госэкзамена, который позволяет объективно оценить знания всех выпускников, есть во многих странах: В Англии, США, Китае, Германии, Франции… Но тот путь, который мир прошел за полвека и больше, нам удалось преодолеть меньше чем за 20 лет.

"Российская газета" вспоминает, как развивался ЕГЭ в России, и рассказывает, каким он стал сегодня.

Эксперимент

Автором идеи Единого государственного экзамена в России стал Владимир Филиппов, возглавлявший Министерство образования: именно он начал масштабную реформу. По планам, ЕГЭ должен был уничтожить коррупцию в школах и вузах. Для этой цели были выбраны тесты, которые можно было бы проверять автоматизировано. Эксперимент стартовал в 2001 году. Первыми регионами-участниками стали республика Чувашия, Марий Эл, Якутия, Самарская и Ростовская области. В первом ЕГЭ приняли участие более 30 тысяч выпускников.

Несколько лет шла "отладка" содержания ЕГЭ по всем предметам и его организации: от поиска оптимальных заданий до доставки бланков, работы экзаменационных комиссий, процедуре апелляции… Шел "разворот" в сторону более массового и более объективного экзамена.

И уже в 2006 году единый госэкзамен сдавали примерно 950 тысяч школьников в 79 регионах России. Его результаты принимали более тысячи вузов. В 2008 году количество участников ЕГЭ по всем предметам превышало миллион.

Одновременно с этим шла подготовка к тому, чтобы ЕГЭ стал основной формой аттестации школьников: то есть - полностью заменил выпускные экзамены для 11-классников, стал основным требованием при приеме в вузы. А это значит, что золотые медали постепенно теряли свою силу: выпускники с "отличным" аттестатом тоже должны были сдавать ЕГЭ.

ЕГЭ - 10 лет назад

В 2009 году вступили в силу поправки в закон "Об образовании", которые сделали ЕГЭ обязательным для всех выпускников школ. Условием для получения аттестата стало успешное прохождение испытания по русскому языку и математике. Одновременно с этим ЕГЭ получил "главную роль" при поступлении в вуз.

При этом некоторые вузы сохранили за собой право проводить собственные дополнительные вступительные испытания. Например, МГУ имени М.В. Ломоносова, "творческие" вузы.

На этом этапе были и трудности, и даже откровенные "провалы". Например, в 2010 году в Ростовской области 30 преподавателей, обложившись словарями и учебниками, выполняли задания ЕГЭ вместо учеников. В то же время в Астраханской области учителя по телефону подсказывали выпускникам ответы… Все эти и другие подобные истории "РГ" подробно освещала.

Тогда же пришло понимание: организацию экзамена нужно серьезно менять, чтобы избавиться от коррупции и нарушений, в первую очередь, на уровне школы. Примерно в это же время приходит понимание того, что от "угадайки" - заданий с выбором ответа - со временем придется отказаться.

В 2013 году наиболее ярко "высветилась" еще одна проблема: массовые утечки заданий в Интернет. Результатом многочисленных нарушений стала отставка главы Рособрнадзора Ивана Муравьева. (И "Российская газета тоже об этом писала).

В 2014 году Рособрнадзор провел "работу над ошибками": для каждого часового пояса были разработаны свои варианты заданий. Выпускники начали сдавать ЕГЭ под прицелом видеокамер.

2015 год также принес изменения: ЕГЭ "заговорил" - добавилась устная часть по иностранным языкам, допуском к экзамену стало итоговое сочинение, которое писали все 11-классники. Задания с выбором ответа стали значительно сокращаться. Из ЕГЭ по русскому "угадайка" исчезла совсем. Математику разделили по сложности: на базовую, которая необходима для получения аттестата, и профильную - для поступления в вузы.

Дальше "курс", взятый после переломного для ЕГЭ 2014 года, продолжился: экзамен становился все более совершенным и объективным, а количество нарушений снижалось из года в год. Становятся более защищенными методы доставки заданий в регионы. В ЕГЭ - 2018 исключена "угадайка". Средние баллы по всем предметам остаются стабильными. По некоторым - немного выросли. А вот число "двоечников" - сократилось.

ЕГЭ-2019

Сегодня ЕГЭ - объективный механизм оценки знаний выпускников. С 2019 года даже право на золотую медаль придется подтверждать высокими баллами ЕГЭ. И одновременно это "социальный лифт": благодаря единому экзамену у ребят из провинции появилось больше возможностей поступать в сильные столичные вузы. В Москве соотношение московских и приезжих студентов-бюджетников примерно 30 к 70.

Чтобы получить аттестат, достаточно набрать 24 балла на ЕГЭ по русскому языку, и получить "тройку" по базовой математике (оценивается по пятибалльной шкале). А вот для поступления в вузы минимальные баллы другие: русский - 36, профильная математика - 27.

Серьезных изменений в ЕГЭ для выпускников 2019 года не будет. Главная "новинка" - в ЕГЭ по математике. Выпускники 2019 года не смогут сдавать сразу и базовый, и профильный экзамен, как это было раньше: теперь им придется выбрать что-то одно.

Официально выпускникам 2019 года теперь доступны по выбору не четыре языка, а пять: к английскому, французскому, немецкому и испанскому добавился китайский.

Серьезно изменилось последнее задание в ЕГЭ по русскому языку: теперь выпускники будут его выполнять, работая только с незнакомым текстом, который будет им предложен.

Проблемы, конечно, тоже остаются: уже много лет подряд родители жалуются, что после 9 класса ребенок перестает учиться и начинает готовиться к ЕГЭ. При этом огромные деньги тратятся на репетиторов. О том, что эту систему нужно сломать, говорила министр просвещения Ольга Васильева.

ЕГЭ: будущее

ЕГЭ постоянно меняется и развивается. Что нас ждет в ближайшем будущем? В 2020 году начнется масштабная апробация ЕГЭ по иностранному языку, а в 2022 году он станет обязательным. Также идут разговоры о том, чтобы ввести обязательный экзамен по истории.

ЕГЭ по информатике перейдет полностью на компьютерную форму уже в 2020 году - апробация новой технологии уже началась.

Важно: определиться с ЕГЭ по выбору выпускники 2019 года должны до 1 февраля. Расписание ЕГЭ публиковала и "Российская газета".