Парламент Греции рассмотрит вотум о доверии правительству Ципраса

Новости

У Хью Гранта украли сценарий с рабочими пометками 11:50
Зенитчики в Крыму "сбили" более 100 дронов и крылатых ракет 11:47
В Пензе житель многоэтажки взял заложницу и угрожал взорвать газ 11:47
В Подмосковье упавшая плита раздавила рабочих 11:45
Руководство Феодосии отправлено в отставку 11:43
В Красноярске полиция проверит видео с замученной прогулочной лошадью 11:43
В Москве движение ограничили из-за просевшей дороги 11:41
Видео: Танос расправился с Симпсонами 11:41
Песков назвал самые важные темы для Путина 11:40
Власти Крыма оценили возможность прохода кораблей НАТО в Азовское море 11:40
Украинский депутат назвал "черметом" переданные Западом корабли 11:39
Зонд "Чанъэ-4" провел биологический эксперимент на Луне 11:38
NI: почему ракеты "Калибр" беспокоят американских военных 11:31
Власти Шахт помогут похоронить погибших после взрыва в жилом доме 11:24
Легендарного бойца Джеффа Монсона прооперировали на Урале 11:22
Песков объяснил отсутствие смартфона у Путина 11:10
Владимир Мединский призвал россиян смотреть фильм "Т-34" с детьми 11:09
В Саратовской области под тяжестью снега обвалилась крыша школы 11:08
Археологи объяснили тайну берберских пирамид 11:03
Движение на салатовой ветке метро полностью восстановлено 10:56
Объявлен день траура по погибшим при взрыве газа в Шахтах 10:55
В Челябинске из горящего здания эвакуировали более 20 человек 10:50
Из Приморья попытались вывезти когти медведя в пачке из-под сигарет 10:50
В МИД назвали неприемлемыми угрозы США из-за "Северного потока - 2" 10:47
Песков: США и РФ не смогут санкциями изменить политику друг друга 10:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет покупателя заложенного автомобиля
Что ждет покупателя заложенного автомобиля
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
15.01.2019 10:17
Рубрика: В мире

Парламент Греции рассмотрит вотум о доверии правительству Ципраса

Текст: Александр Гасюк (Афины)
Процесс ратификации противоречивого Преспанского соглашения между Афинами и Скопье обернулся внезапным правительственным кризисом в Греции, как ранее и прогнозировали эксперты "РГ". В среду депутаты местного парламента рассмотрят вопрос о доверии кабинету министров Алексиса Ципраса, который в минувшее воскресенье вышел с данной инициативой. Такое развитие событий спровоцировала отставка министра обороны Греции и лидера партии "Независимые греки" (АНЭЛ) Паноса Камменоса из-за острых разногласий с Ципрасом по вопросу греко-македонской "преспанской сделки", что привело к развалу правящей партийной коалиции.
Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Дебаты в 300-местном парламенте Греции по внесенному премьер-министром вопросу о доверии его правительству начнутся сегодня утром и продлятся вплоть до завтрашнего вечера, когда и состоится голосование. Местные комментаторы ожидают, что Алексису Ципрасу удастся сохранить свой мандат, поскольку премьер и лидер партии "СИРИЗА" в очередной раз политически переиграл своих оппонентов, успешно перетянув на свою сторону нескольких законодателей из АНЭЛ, а также ряд независимых депутатов.

Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis
В Греции группа протестующих учителей сорвала выпуск теленовостей

Получение вотума о доверии действующим правительством Греции станет своего рода репетицией голосования греческого парламента по вопросу ратификации Преспанского соглашения - крайне непопулярного среди большинства греческого населения документа, призванного урегулировать почти 30-летний спор Греции и Македонии по вопросу государственного наименования этой бывшей югославской республики (БЮРМ) и тем самым открыть ей дорогу в НАТО.

Накануне в БЮРМ окончательно завершился предусмотренный Преспанским соглашением процесс внесения поправок в конституцию, и эта страна официально самопереименовалась в "Республику Северная Македония". Теперь главные бенефициары этой инициативы - ЕС, США и НАТО ожидают скорейшего завершения ратификационных процедур в Греции, что даст возможность начать практическую интеграцию балканской республики в евроатлантическое пространство.

"Политическое выживание" Алексиса Ципраса в ходе предстоящего в среду голосования о вотуме доверия его правительству, похоже, окончательно расчистит дорогу для реализации такого сценария. При этом мало кого на Западе смущает тот факт, что большинство населения Греции выступают против сохранения слова "Македония" в названии соседней страны. По мнению греков, таким образом наносится непоправимый вред национальным интересам Эллады, "размывается" исконно греческая "македонская идентичность", которая, по их мнению, связана и с именем известного древнегреческого полководца Александра Македонского.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Эксперт: Путин и Ципрас провели самую важную встречу с 2015 года

Активисты в Греции неоднократно ставили вопрос о проведении всенародного голосования по этому чувствительному вопросу. Однако правительство страны весьма показательно уходит от этого вопроса - в воскресенье полиция задержала 20 человек в центре Афин, пытавшихся вывесить панно с требованием о проведении референдума по Преспанскому соглашению, сообщило Афинское новостное агентство.

"Примечательно, что в Афинах "преспанскую сделку" проталкивают в обход мнения граждан страны, о референдуме по этому вопросу, затрагивающему коренные национальные интересы, речи не идет", - говорится в комментарии МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что "налицо продолжение навязанного извне процесса искусственной перекройки государственного названия с целью форсированного втягивания Скопье в НАТО".

Вне зависимости от голосования парламента Греции по вотуму доверия правительству Алексиса Ципраса, градус общественного недовольства Преспанским соглашением призван подчеркнуть предстоящий в это воскресенье общенациональный митинг под лозунгом "Македония - это Греция". На аналогичном митинге, состоявшемся в феврале прошлого года в Афинах, оргкомитет протестной акции насчитал 1,5 миллиона человек или каждого десятого грека. По данным последних социологических опросов, до 70 процентов населения Греции выступает против политики действующего правительства на македонском направлении.

В мире Европа Греция
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Власти Шахт помогут похоронить погибших после взрыва в жилом доме
Песков назвал самые важные темы для Путина
Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной
Назван лучший по качеству жизни российский город
Движение на салатовой ветке метро полностью восстановлено