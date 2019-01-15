Парламент Греции рассмотрит вотум о доверии правительству Ципраса

Процесс ратификации противоречивого Преспанского соглашения между Афинами и Скопье обернулся внезапным правительственным кризисом в Греции, как ранее и прогнозировали эксперты "РГ". В среду депутаты местного парламента рассмотрят вопрос о доверии кабинету министров Алексиса Ципраса, который в минувшее воскресенье вышел с данной инициативой. Такое развитие событий спровоцировала отставка министра обороны Греции и лидера партии "Независимые греки" (АНЭЛ) Паноса Камменоса из-за острых разногласий с Ципрасом по вопросу греко-македонской "преспанской сделки", что привело к развалу правящей партийной коалиции.

Дебаты в 300-местном парламенте Греции по внесенному премьер-министром вопросу о доверии его правительству начнутся сегодня утром и продлятся вплоть до завтрашнего вечера, когда и состоится голосование. Местные комментаторы ожидают, что Алексису Ципрасу удастся сохранить свой мандат, поскольку премьер и лидер партии "СИРИЗА" в очередной раз политически переиграл своих оппонентов, успешно перетянув на свою сторону нескольких законодателей из АНЭЛ, а также ряд независимых депутатов.

Получение вотума о доверии действующим правительством Греции станет своего рода репетицией голосования греческого парламента по вопросу ратификации Преспанского соглашения - крайне непопулярного среди большинства греческого населения документа, призванного урегулировать почти 30-летний спор Греции и Македонии по вопросу государственного наименования этой бывшей югославской республики (БЮРМ) и тем самым открыть ей дорогу в НАТО.

Накануне в БЮРМ окончательно завершился предусмотренный Преспанским соглашением процесс внесения поправок в конституцию, и эта страна официально самопереименовалась в "Республику Северная Македония". Теперь главные бенефициары этой инициативы - ЕС, США и НАТО ожидают скорейшего завершения ратификационных процедур в Греции, что даст возможность начать практическую интеграцию балканской республики в евроатлантическое пространство.

"Политическое выживание" Алексиса Ципраса в ходе предстоящего в среду голосования о вотуме доверия его правительству, похоже, окончательно расчистит дорогу для реализации такого сценария. При этом мало кого на Западе смущает тот факт, что большинство населения Греции выступают против сохранения слова "Македония" в названии соседней страны. По мнению греков, таким образом наносится непоправимый вред национальным интересам Эллады, "размывается" исконно греческая "македонская идентичность", которая, по их мнению, связана и с именем известного древнегреческого полководца Александра Македонского.

Активисты в Греции неоднократно ставили вопрос о проведении всенародного голосования по этому чувствительному вопросу. Однако правительство страны весьма показательно уходит от этого вопроса - в воскресенье полиция задержала 20 человек в центре Афин, пытавшихся вывесить панно с требованием о проведении референдума по Преспанскому соглашению, сообщило Афинское новостное агентство.

"Примечательно, что в Афинах "преспанскую сделку" проталкивают в обход мнения граждан страны, о референдуме по этому вопросу, затрагивающему коренные национальные интересы, речи не идет", - говорится в комментарии МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что "налицо продолжение навязанного извне процесса искусственной перекройки государственного названия с целью форсированного втягивания Скопье в НАТО".

Вне зависимости от голосования парламента Греции по вотуму доверия правительству Алексиса Ципраса, градус общественного недовольства Преспанским соглашением призван подчеркнуть предстоящий в это воскресенье общенациональный митинг под лозунгом "Македония - это Греция". На аналогичном митинге, состоявшемся в феврале прошлого года в Афинах, оргкомитет протестной акции насчитал 1,5 миллиона человек или каждого десятого грека. По данным последних социологических опросов, до 70 процентов населения Греции выступает против политики действующего правительства на македонском направлении.