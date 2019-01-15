Первые пассажиры поедут по невозвратным билетам 19 апреля 2019 года в двух двухэтажных поездах. Начинаем реализацию невозвратных билетов, как и планировалось, с 20 января 2019 года с глубиной продаж 90 дней, сообщил журналистам глава Федеральной пассажирской компании (ФПК) Петр Иванов.

В купейном вагоне поезда N 740/739 "Москва - Воронеж" по невозвратным тарифам будут продать билеты на 102 места. То есть в этом поезде девять процентов от общего числа мест будут невозвратными. В поезде с сидячими местами N 26/25 "Москва - Ижевск" восемь процентов мест будут продавать по новым тарифам. Процент небольшой, но это только начало работы с невозвратными билетами, сказал Иванов.

В мобильном приложении или на сайте РЖД иконкой будет обозначена возможность купить невозвратный билет. Но на одно и то же место можно будет купить и билет, за который вернут деньги.

Невозвратный билет можно будет приобрести не только через интернет, но и в кассе вокзалов. Кассиры с 20 января будут озвучивать, что билет на интересующее пассажира место можно купить как по возвратному, так и по невозвратному тарифу.

Поэтапно будут внедряться невозвратные билеты и на других маршрутах ФПК. Сегодня в качестве пилотного полигона определены только два маршрута.

"Далее в зависимости от результатов, которые мы получим в начале продаж, планируем распространять невозвратные билеты на другие направления, - сказал Иванов. - Хотим понять эластичность спроса и предложения по этому вопросу, понять, как будут реагировать пассажиры на предоставленную возможность. В зависимости от этого определяться с распространением на другие маршруты".

Предварительные итоги запуска продаж невозвратных билетов будут подведены к 1 мая, но это не значит, что до этого не будут введены дополнительные маршруты, где будут продавать такие билеты. "В дальнейшем до десяти процентов от предоставляемой емкости может реализовываться на невозвратной основе, но как это будет, прогнозировать сейчас достаточно тяжело", - сказал Иванов. С введением этих тарифов прогнозируется повышение пассажирооборота на 1,5 процента.

Открытие продаж невозвратных билетов позволяет лучше планировать экономику компании. А пассажиры смогут купить билеты по более низким тарифам (размер скидки варьируется от пяти до 20 процентов). Скидка по невозвратному билету зависит от даты отправления и самого направления. Ближе к дате отправления скидка меньше, пояснил Иванов.

В плацкартные вагоны и общие вагоны (регулируемый сегмент) поправки в Устав железнодорожного транспорта, которые дают возможность продавать невозвратные билеты, не распространяются, так как тарифы на проезд в эти вагоны регулируются государством.

При этом переоформить или сдать невозвратный билет все же будет можно. "Возможность возврата этих билетов возможна в шести исключительных случаях. Три связаны с состоянием попутчиков пассажира, членов из семей или его самого, три - непосредственно с возможностью предоставления перевозки железнодорожным перевозчикам", - сказал Иванов.

В их числе внезапная болезнь пассажира или совместно следующего с ним члена семьи (супруга), родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного); смерть члена семьи; травма в результате несчастного случая; отмена отправления поезда; задержка отправления поезда, а также непредоставление пассажиру места, указанного в билете.

Но для того, чтобы вернуть деньги, надо будет обратиться с медсправками в железнодорожную кассу не позднее пяти суток с момента отправления поезда, на который был приобретен невозвратный билет.