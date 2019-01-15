Первый 5G-смартфон от Samsung покажут очень скоро

Ранее предсказанные дата и место демонстрации флагманской линейки смартфонов Samsung - 20 февраля, Сан-Франциско, подтвердились. Но поток утечек о грядущей презентации не прекращается.

Помимо S10, S10 E и S10+, готовится и четвертая модель, поддерживающая работу в сетях 5G. Она получит название Galaxy S10 X, сообщает Gizchina.

Новинка поступит в продажу чуть позже основной серии сначала на территории Южной Кореи, а уже потом будет запущена на рынках, которые поддерживают мобильные сети последнего поколения.

Литера "X" дает много поводов для различных спекуляций на тему ее роли в названии гаджета. Это может быть и римская "десять", приуроченная к юбилею линейки Galaxy, или же что-то более возвышенное, например eXciting (волнительный) или eXtraordinary (необычайный).

Согласно утекшей информации, наверняка девайсу подойдет приставка eXpensive (дорогой), потому что ценник будет варьироваться от 95 до 107 тысяч рублей. За такие деньги телефон должен быть укомплектован самым топовым железом - терабайтным накопителем, 10 Гб оперативки, огромным 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED и батареей емкостью 5000 мАч.