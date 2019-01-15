Правительство согласовало новые меры по льготной ипотеке

Кабинет министров согласовал дополнительные меры по льготной ипотеке для семей с детьми. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова в рамках Гайдаровского форума.

Она уточнила, что речь идет о таких изменениях, как расширение периода, во время которого будет установлена льготная процентная ставка, либо льготная ставка будет установлена на все время выплаты кредита.

Кроме того, субсидии предполагается установить, исходя из уровня ключевой ставки Центробанка, увеличенной на 4 процентных пункта.

Также кабмин предполагает выделять банкам деньги - не больше 450 тысяч рублей на семью, где родился третий ребенок - на списание части долга по ипотеке.

Как пояснила Голикова, государство будет финансировать списание 10 процентов долга по ипотеке, но не больше указанной суммы в 450 тысяч рублей.