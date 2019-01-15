"Евросеть" окажет помощь семье погибшего сотрудника

Компания "Евросеть" окажет помощь родственникам погибшего в Москве сотрудника Дмитрия Ефимова. Об этом говорится в заявлении компании, поступившем в "РГ".

Дмитрий Ефимов был директором одной из торговых точек "Евросети", отмечается в официальном комментарии. Компания намерена оказать материальную помощь родственникам погибшего и содействие правоохранительным органам, которые занимаются расследованием.

Ранее "РГ" писала о трагической гибели 29-летнего Дмитрия Ефимова. Его искали с 12 января волонтеры и полиция. Во вторник поступила новость о его гибели. Все указывает на то, что мужчина получил смертельное обморожение недалеко от своего дома в новой Москве.