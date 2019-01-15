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15.01.2019 22:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Евросеть" окажет помощь семье погибшего сотрудника

Текст: Сергей Бабкин

Компания "Евросеть" окажет помощь родственникам погибшего в Москве сотрудника Дмитрия Ефимова. Об этом говорится в заявлении компании, поступившем в "РГ".

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Дмитрий Ефимов был директором одной из торговых точек "Евросети", отмечается в официальном комментарии. Компания намерена оказать материальную помощь родственникам погибшего и содействие правоохранительным органам, которые занимаются расследованием.

Ранее "РГ" писала о трагической гибели 29-летнего Дмитрия Ефимова. Его искали с 12 января волонтеры и полиция. Во вторник поступила новость о его гибели. Все указывает на то, что мужчина получил смертельное обморожение недалеко от своего дома в новой Москве.

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