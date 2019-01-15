Мошенники выманили у пенсионеров в Подмосковье два миллиона рублей

Пятеро негодяев - от 36 до 48 лет - шантажировали пожилых людей, вымогая у них деньги якобы за спасение от уголовной ответственности их близких - детей и внуков.

Схема не новая и подробно описанная в памятке, опубликованной в МВД России, призванной уберечь пожилых людей от подобных афер.

Напомним, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подобные ситуации теперь берет под личный контроль. О преступлениях и ходе их расследования глава МВД требует ему докладывать в отдельном порядке.

Во вчерашнем номере "Российской газеты" подробно описаны сценарии мошенничеств. Один из них, причем самый распространенный, как раз и касается вымогательства денег у перепуганных пенсионеров за "отмазку" от уголовной ответственности нашаливших детей.

Так было и в этот раз. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила "Российской газете", что "злоумышленники звонили на телефон пожилым людям, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что их сын или внук задержан по подозрению в совершении тяжкого преступления.

За непривлечение к уголовной ответственности правонарушители требовали большие суммы.

Для убеждения пенсионеров мошенники использовали незаконно полученные персональные данные граждан, а также сведения об их заболеваниях и роде занятий. После получения денег они скрывались".

Нашли и задержали аферистов, двое из которых неоднократно судимы, сотрудники уголовного розыска Московской области, в том числе Ленинского района, Подольска и Мытищ. Собственно, из тех территорий, где происходили обманы пожилых людей.

Пока сыщики выявили семь похожих эпизодов. Установлено, что у пенсионеров выманили свыше 2 миллионов рублей. При обыске в их жилищах изъяли мобильные телефоны и сим-карты, используемые при совершении преступлений.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Потерять свободу задержанные могут на 10 лет.

О преступлениях и ходе их расследования Владимир Колокольцев требует ему докладывать в отдельном порядке и тут же сообщать в СМИ

Кстати, однажды похожая афера провалилась из-за жуткого невезения мошенников - они позвонили не на тот телефонный номер. Примерно в три часа ночи трубку взял невыспавшийся и очень недовольный полковник полиции.

Он сразу понял, с кем имеет дело, и подыграл звонившему: "разволновался за внука", согласился на все условия вымогателей и договорился к рассвету - примерно в пять утра - приготовить деньги. Приезжайте.

Понятно, он вызвал из своего отдела крепких "инкассаторов". В тот раз аферистам очень не повезло - они получили статью не только за мошенничество, но и за посягательство на сотрудника правоохранительных органов.