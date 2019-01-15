Москвичи смогут парковаться бесплатно больше 70 дней в 2019 году

Столичные парковки будут бесплатными для жителей города на протяжении 71 дня в 2019 году, сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Заммэра уточнил, что речь идет о воскресеньях и праздничных днях. Правда, как рассказали "РГ" в пресс-службе "Администратора московского парковочного пространства" (АМПП), число бесплатных дней для самых загруженных парковок будет гораздо меньше.

"При этом на улицах, где с 15 декабря установлен повышенный тариф - 380 рублей в час, парковка по воскресеньям будет оставаться платной. На таких улицах - всего в Москве их 237 - припарковаться без оплаты в этом году можно будет в течение 20 дней", - сообщили в пресс-службе.

С 15 декабря прошлого года в столице действуют новые тарифы на парковку. Кроме того, время на оплату стоянок сократилось в три раза - с 15 до 5 минут, а на наиболее загруженных улицах Москвы была отменена бесплатная воскресная парковка.