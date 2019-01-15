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15.01.2019 17:43
Рубрика: Дороги

На дорогах Москвы будет меньше "бутылочных горлышек"

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В 2019 году на дорогах Москвы уберут более 50 узких мест, так называемых "бутылочных горлышек". Об этом со ссылкой на заместителя мэра Максима Ликсутова сообщила "Вечерняя Москва".

Речь будет идти не о капитальных работах, а о переразметке. Полосы просто перерисуют, и за счет этого появятся новые ряды для движения. Пока конкретные улицы и перекрестки не называются, зато понятен принцип ликвидации "бутылочных горлышек". Все будет примерно так же, как в 2018 году - тогда за 12 месяцев с помощью новой разметки расширили 54 улицы.

В Москве движение ограничили из-за просевшей дороги

Самый яркий пример - Кутузовский проспект. От Минской улицы до пересечения с Рублевским шоссе появился дополнительный ряд в сторону области. Раньше на этом участке шесть полос "превращались" в четыре перед поворотом на Рублевку - это и есть классическое "бутылочное горлышко".

То же самое - на Каширском шоссе. Там за счет переразметки добавили дополнительные ряды сразу на трех сегментах в сторону центра. В пути теперь можно сэкономить от 5 до 15 минут.

#дороги #движение автотранспорта