Названы сроки открытия станций после ЧП в московском метро

Московское метро назвало сроки восстановления движения после утреннего ЧП.

Как отмечают в пресс-службе предприятия, последствия происшествия устраняют более 100 человек. Оказавшаяся в тоннеле вода не оказала влияния на инфраструктуру. Фактически нужно только убрать воду и землю.

Таким образом, отмечают в подземке, движение между "Селигерской" и "Петровско-Разумовской" может начаться в течение ближайших нескольких часов.

Ранее "РГ" сообщала, что северный участок "салатовой" ветки временно закрыли из-за появления воды в тоннеле. Поезда пока ходят только между "Зябликово" и "Петровско-Разумовской". До "Петровско-Разумовской" с севера можно доехать на бесплатном автобусе КМ. Автомобилистам сегодня рекомендовали ехать в центр не по Дмитровскому шоссе, а по Алтуфьевскому, либо по Северо-Восточной хорде.