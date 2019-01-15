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15.01.2019 08:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы сроки открытия станций после ЧП в московском метро

Текст: Сергей Бабкин

Московское метро назвало сроки восстановления движения после утреннего ЧП.

Как отмечают в пресс-службе предприятия, последствия происшествия устраняют более 100 человек. Оказавшаяся в тоннеле вода не оказала влияния на инфраструктуру. Фактически нужно только убрать воду и землю.

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Таким образом, отмечают в подземке, движение между "Селигерской" и "Петровско-Разумовской" может начаться в течение ближайших нескольких часов.

Ранее "РГ" сообщала, что северный участок "салатовой" ветки временно закрыли из-за появления воды в тоннеле. Поезда пока ходят только между "Зябликово" и "Петровско-Разумовской". До "Петровско-Разумовской" с севера можно доехать на бесплатном автобусе КМ. Автомобилистам сегодня рекомендовали ехать в центр не по Дмитровскому шоссе, а по Алтуфьевскому, либо по Северо-Восточной хорде.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЧП в метро
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