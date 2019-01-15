Причиной ЧП в московском метро мог стать гидроудар

Вода в тоннеле московского метро могла появиться из-за гидроудара во время строительных работ. Об этом заявил генеральный директор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков.

Ранее подрядчики, строящие второй вестибюль метро "Окружная", сообщали о выбитой пробке, обеспечивающей гидроизоляцию. Из-за этого вода через технологическое отверстие стала поступать в район служебной платформы в правом тоннеле. На рельсах образовался слой воды, смешанной с песком.

Напомним, что все последствия аварии были устранены в течение шести часов. Поезда курсируют по "салатовой" ветке в обычном ритме.