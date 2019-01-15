В ДТП под Воронежем погиб директор металлургического комбината

Одним из семи погибших в крупной аварии недалеко от Воронежа был управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК) Александр Тищенко. Вместе с ним погиб водитель Василий Юмашев, сообщили в пресс-службе холдинга "Металлоинвест", в который входит ОЭМК.

Напомним, столкновение трех легковых автомобилей произошло в 15.15 на 166 километре автодороги Курск-Борисоглебск. Эта узкая трасса изобилует спусками и подъемами, значительно снижающими видимость. Вдобавок во вторник днем зимнюю дорогу разогрело выглянувшим солнцем, а потом снова подморозило.

- По предварительным данным, водитель Lexus на справился с управлением и допустил столкновение с двумя встречными автомобилями: Toyota Land Cruiser и Kia Rio. После удара иномарки загорелись. Погибли все находившиеся в автомобилях люди, семь человек,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В пресс-службе "Металлоинвеста" пообещали помощь родным и близким всех жертв аварии.