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15.01.2019 07:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В московском метро три станции закрыли из-за подтопления

Текст: Сергей Бабкин

Три станции московского метро закрыли утром во вторник из-за подтопления тоннеля.

ЦОДД призвал автомобилистов ехать на метро

Как сообщили в пресс-службе подземки, временно закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Это было сделано, так как в тоннеле между "Окружной" и "Верхними Лихоборами" оказалась вода. Хотя это подтопление, как отмечают в метро, не опасно для инфраструктуры предприятия, станции северного участка все равно решили временно закрыть. Проезда ходят только от "Зябликово" до "Петровско-Разумовской" и обратно.

Сейчас между закрытыми станциями и метро и "Петровское-Разумовской" курсируют бесплатные автобусы КМ. Дежурные сотрудники метро подсказывают людям, как быстрее проехать. Службы метро делают все, чтобы восстановить движение.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЧП в метро
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