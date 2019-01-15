В московском метро три станции закрыли из-за подтопления

Три станции московского метро закрыли утром во вторник из-за подтопления тоннеля.

Как сообщили в пресс-службе подземки, временно закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Это было сделано, так как в тоннеле между "Окружной" и "Верхними Лихоборами" оказалась вода. Хотя это подтопление, как отмечают в метро, не опасно для инфраструктуры предприятия, станции северного участка все равно решили временно закрыть. Проезда ходят только от "Зябликово" до "Петровско-Разумовской" и обратно.

Сейчас между закрытыми станциями и метро и "Петровское-Разумовской" курсируют бесплатные автобусы КМ. Дежурные сотрудники метро подсказывают людям, как быстрее проехать. Службы метро делают все, чтобы восстановить движение.