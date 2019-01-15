В Москве началась внеплановая проверка газового оборудования в квартирах

В Москве во вторник, 15 января, началась внеплановая проверка газового оборудования и систем газоснабжения, которая продлится неделю. Об этом сообщили в "Мосгазе" - компания просит москвичей с пониманием отнестись к проверке и беспрепятственно пускать специалистов в квартиры.

"По всем вопросам, связанным с проведением проверки, обращаться по телефону: +7 (495) 287-83-93", - отметили в компании. По поводу замены газового оборудования, а также вопросам его ремонта и эксплуатации звонить нужно по номеру: +7 (495) 287-83-98.

На сайте "Мосгаза" доступен также график проверки. Сегодня, к примеру, проверять оборудование будут в районах Арбат, Тверской, Беговой, Сокольники и других.

Напомним, в последние недели в российских городах произошли два крупных ЧП, связанных с взрывом газа в жилых домах. Рано утром 31 декабря в Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд девятиэтажного дома, погибли 39 человек. 14 января в городе Шахты Ростовской области в результате взрыва в жилом доме погибли два человека, судьба еще троих остается неизвестной.