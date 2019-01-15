В Москве заработали еще две выделенных полосы

В понедельник в столице появились еще две новых выделенных полосы для общественного транспорта- на Минской улице и на Калужском шоссе. В итоге общая протяженность спецполос сейчас в городе составляет более 333 км- только за прошлый год их стало больше чем на 34 км. Как эту новость встретили автомобилисты?

На Минской улице полоса протянулась практически по всей длине от Большой Филевской улицы до Ломоносовского проспекта в обе стороны. Короткие разрывы есть только между Кутузовским проспектом и площадью Ромена Роллана, а также между этой площадью и Малой Филевской улицей в другом направлении. Теперь здесь без пробок могут ходить автобусы по 12 маршрутам и два номера троллейбусов, которые в общей сложности перевозят в день более 75 тысяч пассажиров. Полоса длиной всего 3,5 км, но для жителей районов Дорогомилово, Раменки, Филевский Парк и Фили-Давыдково она настоящий глоток свежего воздуха. "Когда стоит Кутузовский проспект, замыкается и Минская улица. Сейчас автобусам это не страшно. Видите, как летим!", - поделился впечатлениями местный житель Роман. Проехав четыре остановки на 130-м автобусе, он подсчитал, что время в пути для него сократилось на две трети.

Впрочем, рады новшеству не все. "Забрали полосу, что хорошего? Теперь вообще с места не сдвинемся", - говорит Вячеслав, которой по Минской улице ездит на работу на машине. "В часы пик все равно будут пробки, а днем, как сейчас, и так можно проехать более менее свободно. Ведь затор создает не полоса, а сужения и лишние перестроения", - пессимистично настроена и Ирина, заправляя свою "тойоту". Но защитников у выделенки все-таки больше: "Первый раз сел за руль после каникул. Чаще пользуюсь общественным транспортом. Поэтому я - за обособленную линию для автобусов и троллейбусов", - говорит предприниматель Сергей.

"Выделенка" на Калужском шоссе гораздо длиннее - уже 6,7 км. И транспорта на ней больше - 35 автобусных маршрутов, включая три междугородных, которые ежедневно перевозят почти 90 тысяч пассажиров. Проходит она по территории Новой Москвы - от выезда из деревни Городище почти до СНТ "Коммунарка-1". После того как в прошлом году на Калужке завершилась реконструкция, трасса, по сути, стала основной магистралью в ТиНАО. По ней до Теплого Стана идут вереницы транспорта из Коммунарки, Воскресенского, Ватутинок, Троицка и других населенных пунктов. "Пока еще трудно оценить эффект. Сейчас шоссе и так летит даже в часы пик- его очень хорошо "подлатали", добавив по две полосы. Но в Коммунарку скоро придет метро, будут новые маршруты, вырастет и число пассажиров. Вот с этой нагрузкой полоса как раз и поможет справиться", - рассказал "РГ" житель Троицка Дмитрий, который впервые проехал по новой линии на 531-м автобусе.

Общая протяженность выделенных полос в столице сейчас составляет более 333 километров

О преимуществах новых выделенных линий говорят и в департамента транспорта столицы. "Запуск выделенных полос позволит наземному транспорту поехать здесь быстрее, а пассажирам - сэкономить время в пути и время ожидания на остановке", - сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Он отметил, что Минская улица и Калужское шоссе входят в число наиболее загруженных участков улично-дорожной сети столицы.

К слову, скорость движения наземного транспорта в Москве увеличилась за последний год на 2%. Средняя скорость движения теперь составляет 15,7 км/ч с учетом простоя на остановках.