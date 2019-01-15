В Москве заработали еще две выделенных полосы

На Минской улице полоса протянулась практически по всей длине от Большой Филевской улицы до Ломоносовского проспекта в обе стороны. Короткие разрывы есть только между Кутузовским проспектом и площадью Ромена Роллана, а также между этой площадью и Малой Филевской улицей в другом направлении. Теперь здесь без пробок могут ходить автобусы по 12 маршрутам и два номера троллейбусов, которые в общей сложности перевозят в день более 75 тысяч пассажиров. Полоса длиной всего 3,5 км, но для жителей районов Дорогомилово, Раменки, Филевский Парк и Фили-Давыдково она настоящий глоток свежего воздуха. "Когда стоит Кутузовский проспект, замыкается и Минская улица. Сейчас автобусам это не страшно. Видите, как летим!", - поделился впечатлениями местный житель Роман. Проехав четыре остановки на 130-м автобусе, он подсчитал, что время в пути для него сократилось на две трети.
Впрочем, рады новшеству не все. "Забрали полосу, что хорошего? Теперь вообще с места не сдвинемся", - говорит Вячеслав, которой по Минской улице ездит на работу на машине. "В часы пик все равно будут пробки, а днем, как сейчас, и так можно проехать более менее свободно. Ведь затор создает не полоса, а сужения и лишние перестроения", - пессимистично настроена и Ирина, заправляя свою "тойоту". Но защитников у выделенки все-таки больше: "Первый раз сел за руль после каникул. Чаще пользуюсь общественным транспортом. Поэтому я - за обособленную линию для автобусов и троллейбусов", - говорит предприниматель Сергей.
"Выделенка" на Калужском шоссе гораздо длиннее - уже 6,7 км. И транспорта на ней больше - 35 автобусных маршрутов, включая три междугородных, которые ежедневно перевозят почти 90 тысяч пассажиров. Проходит она по территории Новой Москвы - от выезда из деревни Городище почти до СНТ "Коммунарка-1". После того как в прошлом году на Калужке завершилась реконструкция, трасса, по сути, стала основной магистралью в ТиНАО. По ней до Теплого Стана идут вереницы транспорта из Коммунарки, Воскресенского, Ватутинок, Троицка и других населенных пунктов. "Пока еще трудно оценить эффект. Сейчас шоссе и так летит даже в часы пик- его очень хорошо "подлатали", добавив по две полосы. Но в Коммунарку скоро придет метро, будут новые маршруты, вырастет и число пассажиров. Вот с этой нагрузкой полоса как раз и поможет справиться", - рассказал "РГ" житель Троицка Дмитрий, который впервые проехал по новой линии на 531-м автобусе.
О преимуществах новых выделенных линий говорят и в департамента транспорта столицы. "Запуск выделенных полос позволит наземному транспорту поехать здесь быстрее, а пассажирам - сэкономить время в пути и время ожидания на остановке", - сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Он отметил, что Минская улица и Калужское шоссе входят в число наиболее загруженных участков улично-дорожной сети столицы.
К слову, скорость движения наземного транспорта в Москве увеличилась за последний год на 2%. Средняя скорость движения теперь составляет 15,7 км/ч с учетом простоя на остановках.