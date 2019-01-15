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15.01.2019 11:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новосибирске "скорая" оплатила сломанный врачом шлагбаум

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
В Новосибирске руководству медицинского учреждения пришлось выплатить жителям дома по улице Державина компенсацию за сломанный шлагбаум. Доктор "скорой" повредил механизм запорного устройства во дворе, спасая больного.

- В добровольном порядке мы возместили жителям дома нанесенный нашей "неотложкой" ущерб - около 4 тысяч рублей, - рассказал "РГ" главный врач медицинского учреждения "Претор" Вячеслав Ярушкин. - Собственники отказались от судебного иска. Однако их адвокат продолжает строчить жалобы.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Напомним, в ноябре прошлого года "РГ" рассказала о том, что инцидент, произошедший в одном из дворов Новосибирска, вызвал большой резонанс. Врач частной "неотложки" Валерий Гаврилюк спешил по вызову к пациенту. У больного было подозрение на внутреннее кровотечение, и он нуждался в экстренной госпитализации. Но карета "скорой" попасть во двор не смогла - въезд был перегорожен шлагбаумом. Гаврилюк не стал терять время. Аппарат УЗИ на руках не потащишь - он весит 50 килограммов, а общий вес оборудования достигает 70. Охранника не было. Врач выскочил из машины и вручную поднял стрелку шлагбаума, сломав механизм. Пациента пришлось срочно госпитализировать.

Соседей больного действия врача возмутили. Они потребовали "принять к доктору меры", дать им денег на экспертизу шлагбаума и его ремонт. В интернет выложили видео с записью инцидента. После такой "атаки" Гаврилюку пришлось срочно взять отпуск.

На защиту доктора с 28-летним опытом работы встала общественность. Возмущенные сибиряки звонили чиновникам и просили не штрафовать медика, а наоборот, наградить. Ведь он выполнял свой профессиональный долг.

Однако, по словам главврача Ярушкина, после того как шумиха стихла, про Гаврилюка забыли.

- Хорошо хоть без санкций обошлось, - вздыхает Ярушкин.

Сегодня Валерий Гаврилюк продолжает работать на "скорой". Врач утверждает, что если перед ним вновь будет стоять выбор - спасать больного или думать о стоимости шлагбаума - он, не раздумывая, будет спасать. Ведь человеческая жизнь бесценна.

Главврачи государственной "скорой" поддерживают коллег.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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- От шлагбаумов, запертых ворот, бетонных блоков и прочих элементов городского "комфорта" "неотложке" не стало житья, - говорит руководитель новосибирской службы скорой помощи Ирина Большакова.

- Доктора вынуждены ежедневно преодолевать препятствия на пути к больному. Доходит до абсурда - иногда нам приходится самим оттаскивать бетонные блоки при помощи старых "таблеток" - Уазиков, - сетует главный врач БУЗОО "Станция скорой медицинской помощи" Омской области Максим Стуканов. - Порой кареты "неотложки" не могут не только заехать во двор, но и выехать из него вместе с больным.

По закону одним из условий установки ограждений является беспрепятственный доступ во двор автомобилей экстренных служб. Но почти повсеместно это правило не выполняется.

По всей видимости, получившие со "скорой" компенсацию жильцы даже не задумались о том, что в следующий раз помощь может понадобиться кому-то из их близких.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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