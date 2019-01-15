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15.01.2019 16:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Семья заплатила 35 млн рублей за тур по регионам России

Текст: Вера Черенева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отдых на несколько дней обошелся семье из пяти человек в 35 миллионов рублей. В VIP-тур было включено проживание, питание, перевозка и элементы экскурсионной программы, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на рейтинг самых дорогих турпоездок по итогам прошлого года.

По данным АТОР, путешествие проходило внутри страны. Это самый дорогой тур за прошлый год. Компания и покупатели поездки предпочли сохранить инкогнито.

Фото: iStock
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На втором месте списка - тур в Турцию стоимостью 10 миллионов рублей, его приобрела семья из трех человек. Отдыхающие проживали в пятизвездочном отеле, в путевку входило питание и экскурсии, а за перелет туристам пришлось заплатить дополнительно.

Третью строчку рейтинга заняла путевка в Сардинию на трех человек. Туристы заплатили 5 миллионов 522 тысячи рублей за десятидневное проживание в пятизвездочном отеле. Семье также пришлось отдельно оплатить билеты.

Большинство семей, участников рейтинга, предпочли не раскрывать дополнительной информации о себе. Но известно, что на 13-й строчке списка оказалась семья из Петербурга, купившая новогодний тур в индийский штат Гоа. Поездка семье из пяти человек обошлась в 2 миллиона 290 тысяч рублей. В эту сумму было включено проживание, питание, экскурсионная программа, рождественский ужин, а в самолете путешественникам предоставили услугу по выбору места.

Последнюю строчку рейтинга занимает 19-дневный круиз по российским городам. Его купили два человека, за тур они заплатили 600 тысяч рублей. Во время круиза они посетили Москву, Углич, Мышкин, Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, Казань, Самару, Волгоград, Астрахань, Саратов, Ульяновск, Чебоксары и Рыбинск. Известно, что во время путешествия пара жила в каюте класса люкс с балконом. Также в стоимость тура были включены экскурсии.

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