Врачи рассказали о состоянии девочки, пострадавшей при взрыве в Шахтах

Двухлетняя девочка и ее папа, которые получили ранения при обрушении жилого дома в Шахтах, продолжают оставаться под наблюдением врачей в больницах.

Их состояние оценивается как стабильное. Об этом ТАСС сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

Как сообщала "РГ", девочку, получившую травмы средней степени тяжести, доставили в детскую областную больницу в Ростов.

Ее отец остался в больнице в Шахтах, он прооперирован, и по информации врачей, не нуждается в переводе в другое медицинское учреждение.