Короткометражку уральских режиссеров заметили в Каннах

Короткометражку молодой уральской кинокоманды заметили отборщики Каннского кинофестиваля. Французские кинокритики увидели потенциал в фильме "Интервью", который набрал огромное количество просмотров в интернете.

Видеоролик, снятый в рамках рекламной кампании одного бренда, была представлена на суд аудитории в сентябре прошлого года. История о девушке, которая ищет своего отца - детского писателя, стала частью цикла "Иваны, помнящие родство" режиссера и сценариста Red Pepper Film Ивана Соснина. Под видом журналистки героиня приходит домой к своему родителю, чтобы во время беседы задать важные для себя вопросы.

Главную роль в короткометражке, неожиданно для ее авторов, согласился сыграть актер Алексей Серебряков, известный россиянам по фильмам и сериалам - "Вечный зов", "Бандитский Петербург", "Антикиллер", "Левиафан". Как рассказал телеканалу "Россия К" Иван Соснин, актер не спрашивал о деньгах и опыте молодых киноделов - как и французские кинокритики, он увидел в сценарии потенциал и согласился участвовать в проекте.

По условиям Каннского фестиваля, "Интервью" должно быть удалено из всех соцсетей. Это довольно проблематично - по словам режиссера, фильм уже собрал миллионы просмотров, тысячи комментариев и репостов.

Принять окончательное решение команде предстоит до конца января.