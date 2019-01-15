Сегодня стало известно имя счастливчика из Свердловской области, который в начале года стал обладателем баснословного выигрыша в лотерею - 500 миллионов рублей.

Напомним, первого января был разыгран миллиард рублей. Эту сумму разделили пополам обладатели билетов со Среднего Урала и из Санкт-Петербурга. До сего дня никто из победителей не объявлялся. Теперь же стало известно, что полмиллиарда выиграл 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко.

Он рассказал, что в его семье участие в лотереях это традиция. О крупном выигрыше он узнал только пятого января: он увидел результаты тиража и не поверил своим глазам.

- Перепроверял несколько раз. Кстати, все числа выписал на отдельный листок, чтобы не зачеркивать в билете: боялся его испортить случайно, - говорит счастливчик.

Как отметили в пресс-службе представителя бренда распространителя государственных лотерей "Столото", пока жизнь супругов Мирошниченко никак не изменилась. И Николай и Оксана намерены продолжать работать (оба они, кстати водители), переезжать в другой город пока тоже не собираются.

- В первую очередь забудем про ипотеку, поможем родственникам и подумаем о благотворительности. Очень хочется поехать в путешествие за границу, я никогда не был за рубежом, - говорит победитель.

Жителям Санкт-Петербурга советуют проверить свои билеты - кто-то из них может уже скоро присоединиться к числу мультимиллионеров.