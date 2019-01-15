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Робби Уильямс травит живущего рядом Джимми Пейджа музыкой Black Sabbath

Новости
    15.01.2019, 12:40
Текст:   Олег Усков

44-летний английский певец и актер Робби Уильямс взялся отравлять жизнь старшему коллеге - почтенному 75-летнему гитаристу, продюсеру, видному оккультисту и лидеру группы Led Zeppelin Джимми Пейджу.

Как уточняется, отношения двух немаловажных музыкальных величин испортили бытовые проблемы. В результате раздосадованный препонами оккультиста Уильямс взял в последнее время за правило привычку на полную мощность включать на улице рядом со своим домом записи другого важного английского коллектива - Black Sabbath. Полагая, что тем немало досаждает соседу. Кроме того, Робби заводит пластинки Deep Purple и Pink Floyd.

Суть же склок - буквально квартирный вопрос. И заключена в следующем: Уильямс хочет расширить свой дом в лондонском районе Холланд-Парк. А именно - раскопать посильнее подвал и сделать там бассейн. Пять лет длилась битва бывшего участника бойз-бэнда Take That с градостроительными чиновниками, и вот, наконец, увенчалась успехом. Но неполным. Поскольку Пейдж, обитающий в соседнем особняке сорок лет, воспротивился проекту молодого коллеги. Полагая, что земельные работы вызовут смещение грунта и нанесут вред его дому - Tower House, построенному еще в 1875 году. Пейдж выразил свои опасения на заседании местного совета.

На что Уильямс и отреагировал громогласными "концертами" основных конкурентов Led Zeppelin.

Фото: youtube.com/ RKellyTV
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После чего на сайте администрации района Кенсингтон и Челси была размещена жалоба, подписанная "неким" Джонни, где сказано, что, как только на улице появляется Пейдж, из акустических колонок, установленных перед домом Уильямса, начинает реветь рок-музыка. 

Причем этим дело не ограничивается: как пишет Telegraph, Робби также глумится над Пейджем, изображая Роберта Планта - вокалиста Led Zeppelin. Уильямс якобы цепляет парик, засовывает за пояс подушку, символизирующую брюшко, с годами отросшее у Роберта, и в таком виде прогуливается по саду - на виду у Пейджа. Напоминается, что "битва йокодзун" происходит с переменным успехом: в 2017-м, например, после жалобы Пейджа на шумные строительные работы Уильямс был оштрафован на 4670 фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что эксперт по всем вопросам Юрий Эдуардович Лоза жестко раскритиковал творчество Black Sabbath. Указав, в числе прочего, на низкий профессиональный уровень вокалиста коллектива.

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