44-летний английский певец и актер Робби Уильямс взялся отравлять жизнь старшему коллеге - почтенному 75-летнему гитаристу, продюсеру, видному оккультисту и лидеру группы Led Zeppelin Джимми Пейджу.

Как уточняется, отношения двух немаловажных музыкальных величин испортили бытовые проблемы. В результате раздосадованный препонами оккультиста Уильямс взял в последнее время за правило привычку на полную мощность включать на улице рядом со своим домом записи другого важного английского коллектива - Black Sabbath. Полагая, что тем немало досаждает соседу. Кроме того, Робби заводит пластинки Deep Purple и Pink Floyd.

Суть же склок - буквально квартирный вопрос. И заключена в следующем: Уильямс хочет расширить свой дом в лондонском районе Холланд-Парк. А именно - раскопать посильнее подвал и сделать там бассейн. Пять лет длилась битва бывшего участника бойз-бэнда Take That с градостроительными чиновниками, и вот, наконец, увенчалась успехом. Но неполным. Поскольку Пейдж, обитающий в соседнем особняке сорок лет, воспротивился проекту молодого коллеги. Полагая, что земельные работы вызовут смещение грунта и нанесут вред его дому - Tower House, построенному еще в 1875 году. Пейдж выразил свои опасения на заседании местного совета.

На что Уильямс и отреагировал громогласными "концертами" основных конкурентов Led Zeppelin.

После чего на сайте администрации района Кенсингтон и Челси была размещена жалоба, подписанная "неким" Джонни, где сказано, что, как только на улице появляется Пейдж, из акустических колонок, установленных перед домом Уильямса, начинает реветь рок-музыка.

Причем этим дело не ограничивается: как пишет Telegraph, Робби также глумится над Пейджем, изображая Роберта Планта - вокалиста Led Zeppelin. Уильямс якобы цепляет парик, засовывает за пояс подушку, символизирующую брюшко, с годами отросшее у Роберта, и в таком виде прогуливается по саду - на виду у Пейджа. Напоминается, что "битва йокодзун" происходит с переменным успехом: в 2017-м, например, после жалобы Пейджа на шумные строительные работы Уильямс был оштрафован на 4670 фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что эксперт по всем вопросам Юрий Эдуардович Лоза жестко раскритиковал творчество Black Sabbath. Указав, в числе прочего, на низкий профессиональный уровень вокалиста коллектива.