Роскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать контент

Роскомнадзор повторно направил Google требование подключиться к системе фильтрации запрещенного контента, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"У них (Google ) есть 30 дней на подключение с момента получения требования. Плюс три дня на то, чтобы начать фильтровать контент, после подключения к системе", - передает его слова РИА Новости.

Повторную проверку Роскомнадзор проведет в конце февраля.

Первый штраф на 500 тысяч рублей Роскомнадзор выписал компании Google 11 декабря. Поводом для этого послужило несоответствие деятельности компании закону, который предписывает поисковикам проводить фильтрацию результатов выдачи от сайтов, находящихся в реестре запрещенной информации. Соответствующий закон начал действовать с 1 октября 2018 года.