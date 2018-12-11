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11.12.2018 13:13
Рубрика: Экономика

Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей

Текст: Татьяна Шадрина
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей и может возбудить еще одно административное дело в отношении этой компании, если она не начнет исполнять требование закона о фильтрации поисковой выдачи от сайтов, находящихся в реестре запрещенной информации, и удалять ссылки на эти сайты из поисковой выдачи. С таким предупреждением выступил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Фото: Depositphotos.com
На картах Google нашли запрещенные знаки

"В ближайшее время начнем следующее административное дело и будем добиваться, чтобы все поисковые системы на территории РФ подключились к единому реестру запрещенной информации и соответствующие сайты, находящиеся в этом реестре, фильтровали. Все технические возможности для этого с Google проработали и ждем решения", - передает слова Жарова РИА Новости.

С 1 октября в России действует закон, который обязывает поисковики, работающие на территории России, подключаться к единому реестру запрещенных интернет-ресурсов. Если компания игнорирует данное требование, то ее могут оштрафовать сначала на 500 тысяч рублей, а при повторном нарушении на большую сумму - до 700 тысяч рублей.

Первый протокол об административном нарушении Роскомнадзор в отношении Google был составлен 6 ноября. Но, судя по всему, он не последний.
 

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи Роскомнадзор Компании Информационные технологии Google
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