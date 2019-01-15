Роспотребнадзор опроверг данные об экспертизе комикса о Дэдпуле

В Роспотребнадзоре опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что якобы эксперт санитарного ведомства порекомендовал отказаться от публикации одной из глав комикса Marvel о супергерое Дэдпуле, так как там содержится пропаганда нацизма.

В ведомстве уточнили, что не обладают полномочиями по проведению каких-либо экспертиз, консультаций в отношении наличия или отсутствия в печатных материалах призывов, пропаганды нацизма либо расизма, а также содержания нацисткой символики. Роспотребнадзор также не имеет полномочий на аккредитацию. Поэтому ведомство не может аккредитовывать своих экспертов на проведение экспертиз материалов, планируемых к изданию с маркировкой 18+, равно как проводить их экспертизу на предмет содержания запрещенной пропаганды.