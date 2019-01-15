Российский завод GM продан: что там могут начать выпускать

Питерское предприятие General Motors, где до 2015 года выпускались модели Chevrolet и Cadillac, продано белорусско-британскому СП "Юнисон".

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство белорусско-британского СП, поданное 19 декабря 2018 года, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 33 закона "О защите конкуренции".

Напомним, что в ноябре 2018 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан объявил, что новый покупатель завода GM планирует возобновить производство автомобилей на предприятии. Главная интрига сегодня состоит в том, какие модели начнут производить на заводе, который открылся в Петербурге в 2008 году и был законсервирован в конце лета 2015 года.

Поскольку компания "Юнисон" сотрудничает в Беларуси с General Motors и концерном PSA (а французскому концерну, как известно, принадлежит марка Opel), то логично предположить, что после расконсервации питерского завода с его конвейера начнут сходить как минимум модели Opel, которые ранее производились на питерском предприятии американского концерна.

Речь прежде всего о модели Astra. Кроме того, не исключен выпуск SUV Opel Antara. А вот то, что на расконсервированном предприятии начнут выпускать модели Peugeot и Citroen маловероятно просто потому, что у PSA имеется завод под Калугой, который еще не полностью загружен.

Возможно, что на конвейере питерского завода General Motors пропишутся также модели китайской фирмы Zotye, которые являются ключевой продукцией "Юнисона" в Беларуси (завод компании находится в деревне Обчак в 10 км от Минска) и которые импортируются к нам из Минска. Кстати, "Юнисон" является официальным партнером "Зоти Авто".

Напомним, что с 2008 года по июль 2015 года на питерском заводе General Motors выпускались по технологии полного цикла соплатформенные модели Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также осуществлялась крупноузловая сборка Chevrolet TrailBlazer, Tahoe и Captiva. Производственные мощности завода позволяют выпускать до 100 тысяч автомобилей ежегодно.