Силуанов: Количество требований к бизнесу может сократиться вдвое

После оптимизации надзорного законодательства количество требований к бизнесу может сократиться вдвое, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Ранее, выступая на Гайдаровском форуме, председатель правительства Дмитрий Медведев предложил использовать механизм "регуляторной гильотины", чтобы избавить контрольно-надзорные нормы от устаревших положений.

По словам Силуанова, в основном они заложены даже не в законах, а в решениях министерств и ведомств, в отдельных нормативно-правовых актах. "Надеюсь, что половина должна сократиться", - оценил первый зампред правительства результаты предстоящей работы.