Советский фильм "Вий" на Западе признали одним из лучших хорроров

Автор уважаемого профильного ресурса Bloody Disgusting Меган Наварро составила занимательный "чарт", озаглавленный "Десять отличных фильмов ужасов 60-х, которые вы, возможно, не видели". Примечателен же список тем, что в нем фигурирует советский "Вий".

Напомним, "Вий", основанный на одноименной повести Гоголя, был поставлен в 1967-м Ершовым и Кропачёвым, стремительно вырвавшись в лидеры отечественного проката - ленту посмотрели почти 33 миллиона человек. После чего один из первых советских хорроров был куплен рядом западных стран. В том числе Аргентиной, Финляндией, Францией и США.

По мнению Меган, наш "Вий" - это воистину "драгоценный камень с великолепным сюжетом", по которому "молодому священнослужителю предложена плата с тем, чтобы он молился в дремучей деревне за душу ведьмы, три ночи проведя наедине с ее трупом".

А "вся проблема в том, что именно он и является причиной смерти колдуньи, и единственная защита священника от гнева ведьмы - его вера". В результате каждый новый вечер бдений "страшнее предыдущего: все начинается с мелкой чертовщинки и заканчивается взрывным финалом", который заставил автора обзора призадуматься, а не вдохновляется ли в своем творчестве советским "Вием" сам Сэм Рэйми, постановщик "Зловещих мертвецов"?

Кроме того, в "чарте" Меган черная хоррор-комедия Джека Хилла 67-го "Паучонок" (Spider Baby), "И исходит Дьявол" (The Devil Rides Out) того же года - экранизация одноименной книги Денниса Уитли в сценарной адаптации Ричарда Мэтисона с Кристофером Ли - и японская классика "Ад" (Judoku, 1960).

Плюс английский "Город мертвых" (The City of the Dead, 1960), британская криминальная хоррор-драма с Питером Кушингом "Плоть и демоны" (The Flesh and the Fiends, 1960) и детективный триллер "Со склонностью к убийству" (Homicidal, 1961) Уильяма Касла.

Далее - получивший "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана триллер Олдрича "Тише... тише, милая Шарлота" (Hush... Hush, Sweet Charlotte, 1964), итало-французская вампирская мелодрама "Умереть от наслаждения" (Et mourir de plaisir aka Blood and Roses, 1960) Роже Вадима и "Мишени" (Targets, 1968) Питера Богдановича.