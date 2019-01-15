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15.01.2019 11:03
Рубрика: Культура

Археологи объяснили тайну берберских пирамид

Текст: Денис Передельский
Фото: Phys.org Фото: Phys.org
Фото: Phys.org

Ученые из Алжира назвали мародерство и многолетний запрет на исследования основной причиной того, что знаменитые гробницы берберских королей до сих пор не изучены.

Как сообщает Phys.org, речь идет о 13 каменных квадратных гробницах, расположенных на территории Алжира. Они находятся недалеко от города Тиарет. Известно, что так называемые джеддары были построены в доисламский период. Однако их история до сих пор окутана тайной. Ученые назвали причины этого.

Изучать джеддары начали в XIX веке при французских колониальных властях. В 1865 году была проведена разведка девяти захоронений. Однако следующее исследование провели лишь в 1960-е годы, да и обследовано было всего одно захоронение. После обретения Алжиром независимости раскопки прекратились.

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Только в прошлом году группа из 20 археологов получила доступ к объектам. Ученые с сожалением констатировали, что оставленные без надзора пирамиды не раз подвергались набегам мародеров. Это значительно осложняет работу.

Тем не менее, уже сделан ряд открытий. Так, внутри были обнаружены лабиринты, частью которых являются погребальные камеры. Некоторые помещения оборудованы каменными скамьями. Внутри каждой гробницы находится одна большая комната, предназначение которой пока установить не удалось.

Огромные камни, из которых сложены пирамиды, покрыты символами и надписями. Ученым еще предстоит их расшифровать. Исследователи отмечают, что архитектура джеддаров уникальна. Однако их главной отличительной чертой является период постройки.

Новое исследование должно проверить гипотезу о том, что пирамиды были возведены для погребения берберских королей. Археологических доказательств этого пока не найдено.

К слову, по итогам исследования будут подготовлены документы для включения джеддаров в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

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