Тимошенко заверила в проигрыше Порошенко на президентских выборах

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко оценила свои шансы на предстоящих президентских выборах на Украине. Бывший премьер уверена, что во втором туре будет бороться с Петром Порошенко, так как больше "конкурентов здесь нет", и в итоге победит.

Такой вывод кандидат в президенты сделала, исходя их результатов местных выборах, где ее партия "Батькивщина" получает 34 процента голосов избирателей, а "Блок Петра Порошенко" только 23 процента. У Порошенко "нет ни единого шанса", заверила Тимошенко в эфире ток-шоу "Свобода слова".

Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине 31 декабря. Президентские выборы пройдут 31 марта. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о желании выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

Кстати



Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский пользуются наибольшей поддержкой населения среди кандидатов на пост президента страны. Около 13,4 процента респондентов готовы отдать голоса в пользу Юлии Тимошенко. За его кандидатуру Порошенко высказались 7,7 процента участников соцопросов. Это пятый результат среди возможных кандидатов на пост руководителя государства.



Стоит отметить, что о небольшом превосходстве Тимошенко над Порошенко украинские социологи сообщают регулярно.