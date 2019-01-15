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15.01.2019 10:46
Рубрика: Экономика

Топилин исключил возможность увеличить МРОТ одномоментно в два раза

Текст: Марина Гусенко
Одномоментно увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вдвое проблематично, считает министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Он уточнил, что это будет сложно для бюджетов, особенно региональных, передает ТАСС.

Фото: depositphotos.com
МРОТ вырастет в 2019 году до 11 280 рублей

Ранее лидер Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков сообщил в интервью "Российской газете", что России предстоит пересмотреть состав потребительской корзины, и профсоюзы будут настаивать, чтобы корзину расширили до уровня минимального потребительского бюджета, размер которого примерно вдвое больше нынешней стоимости корзины - порядка 25 тысяч рублей.

Если это произойдет, вдвое вырастет прожиточный минимум россиян, а значит, и минимальная зарплата, которая по закону должна быть не ниже размера прожиточного минимума.

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