Топилин назвал объем необходимых средств для ликвидации бедности

На полную ликвидацию бедности в России нужно 800 миллиардов рублей. Об этом сказал глава Минтруда России Максим Топилин на Гайдаровском форуме.

Он уточнил, что это сумма примерного дефицита доходов. "Если полностью бедность побороть, точно раздать, каждый рубль, чтобы он попал в ту семью, где есть дефицит доходов, чтобы преодолеть бедность полностью, нужно около 800 миллиардов рублей", - констатировал он.

При этом, по его словам, это не означает, что этот дефицит нужно погасить за счет бюджетных средств. Бедность будет ликвидироваться с помощью многих мер. В том числе, благодаря программам обучения мам, находящихся в отпусках по уходу за детьми.

