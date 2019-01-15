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15.01.2019 12:12
Рубрика: В мире

Трамп накормил гостей в Белом доме за свой счет

Президент США Дональд Трамп на свои деньги угостил игроков команды в американский футбол, приглашенных в Белый дом на прием.

Команда Clemson Tigers стала первой в плей-офф чемпионата по американскому футболу среди вузов. По словам пресс-секретаря Трампа Сары Сандерс, из-за шатдауна президент лично заплатил за то, чтобы на мероприятие доставили некоторые любимые марки фастфуда.

Фото: AP Photo/Gerald Herbert
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На кадрах с приема видно, что на подносах размещены коробки с едой и пакетики с соусами. Перед началом приема Трамп рассказал, что гостям будут предложены пицца, гамбургеры, картошка фри. "Мне все это нравится. Это все хорошая штука, прекрасная американская еда", - заявил он.

Американское правительство приостановило свою деятельность 22 декабря прошлого года. Многие сотрудники отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Ситуация возникла из-за того, что конгресс не сумел согласовать финансирование деятельности государственных органов. Шатдаун уже побил рекорд и стал самым продолжительным в истории США.

В мире США Дональд Трамп РГ-Фото
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