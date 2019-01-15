Ученые рассказали, как подобрать тренировки в зависимости от возраста

Профессор Джули Бродерик из Тринити-колледжа в Дублине разработала простую методичку с рекомендациями по выбору физических упражнений в зависимости от возраста, пишет The Conversation. Так, детям и подросткам рекомендуется заниматься спортом не менее часа в день. При этом нагрузку лучше выбирать функциональную - плавание, игры с мячом на свежем воздухе. Для подростков оптимальны командные виды спорта.

В 20 лет скорость максимального усвоения кислорода (этот показатель называют VO2 max) достигает пика, после чего начинает падать год от года: замедлить процесс помогут тренировки. Рекомендуется активно наращивать мышечную массу в этот период жизни. Молодым стоит как можно больше разнообразить свои занятия спортом, чтобы он стал полезной привычкой. Ученые рекомендуют попробовать регби, греблю - все, что принесет массу эмоций.

После 30 лет многие склоняются к сидячему образу жизни, покупая машину и передвигаясь на ней от дома до офисного кресла. В это время стоит увлечься высокоинтенсивными интервальными тренировками, поскольку они не занимают много времени и весьма эффективны. Полезны будут бег и езда на велосипеде, йога.

Следующее десятилетие жизни у многих ознаменуется заметной прибавкой в весе. Чтобы этого избежать, выбирайте спортзал поближе к дому или к работе и начинайте тренироваться с отягощениями: это замедлит неизбежную потерю мышечной массы. Также рекомендуется попробовать пилатес, поскольку после 40 у многих начинаются проблемы со спиной.

После 50 лет стоит попробовать упражнения для баланса и восстановления: например, гимнастику тай-чи. Бег лучше заменить ходьбой. В 60 лет сосредоточьтесь на тренировках для сердца, ходьба - оптимальный вариант. А еще в этом возрасте самое время попробовать то, на что не хватало времени раньше - например, бальные танцы. Это не только спорт, но и общение, которое незаменимо в любом возрасте. Ну а после 70 лет максимальную пользу принесут долгие прогулки на открытом воздухе, другие виды физической активности лучше всего обсудить со своим физиотерапевтом.