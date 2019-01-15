У Хью Гранта украли сценарий с рабочими пометками

58-летний английский артист Хью Грант утратил одну из самых драгоценных вещей для каждого актера: ставший жертвой воров Хью лишился сценария своего нового фильма - со сделанными в нем рабочими пометками.

Грант пожаловался в соцсетях, что вечером у него из машины злоумышленники похитили сумку, в которой лежали медкарты и сценарий будущей картины. Теперь актер просит посодействовать в возвращении как минимум рукописи.

In the unlikely chance that anyone knows who broke into my car tonight and stole my bag, please try and persuade them to at least return my script. Many weeks worth of notes and ideas. And perhaps my children’s medical cards. Coach Films ,Ealing St Mary's Ealing Green W5 5EN* — Hugh Grant (@HackedOffHugh) 13 января 2019 г.

"Если кто-то что-то знает о тех, кто взломал мою машину и украл сумку, будьте добры: попросите их вернуть хотя бы сценарий. В нем много ценных заметок и идей, сделанных мною в течение последних недель", - пишет Грант. Он добавил, что в сумке могли лежать и медицинские карты его детей.

В комментариях подписчиков - сочувствие, негодование и рекомендации поискать в расположенных вблизи места преступления мусорных баках.

О каком именно сценарий идет речь, актер не сообщил. Известно, что в настоящее время в планах Гранта несколько проектов. В том числе - боевик Гая Ричи "Парни-аристократы" (Toff Guys), сериал канала HBO "Отмена" (The Undoing) - с Николь Кидман, и "Один день красных носов и свадьба" - в рамках благотворительной акции "Разрядка смехом", где актеры комедии "Четыре свадьбы и одни похороны" вновь соберутся - через 25 лет после выхода оригинальной картины, за которую Хью стяжал "Золотой глобус".