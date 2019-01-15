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У Хью Гранта украли сценарий с рабочими пометками

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    15.01.2019, 11:50
Текст:   Олег Усков

58-летний английский артист Хью Грант утратил одну из самых драгоценных вещей для каждого актера: ставший жертвой воров Хью лишился сценария своего нового фильма - со сделанными в нем рабочими пометками.

Грант пожаловался в соцсетях, что вечером у него из машины злоумышленники похитили сумку, в которой лежали медкарты и сценарий будущей картины. Теперь актер просит посодействовать в возвращении как минимум рукописи.

"Если кто-то что-то знает о тех, кто взломал мою машину и украл сумку, будьте добры: попросите их вернуть хотя бы сценарий. В нем много ценных заметок и идей, сделанных мною в течение последних недель", - пишет Грант. Он добавил, что в сумке могли лежать и медицинские карты его детей.

В комментариях подписчиков - сочувствие, негодование и рекомендации поискать в расположенных вблизи места преступления мусорных баках.

О каком именно сценарий идет речь, актер не сообщил. Известно, что в настоящее время в планах Гранта несколько проектов. В том числе - боевик Гая Ричи "Парни-аристократы" (Toff Guys), сериал канала HBO "Отмена" (The Undoing) - с Николь Кидман, и "Один день красных носов и свадьба" - в рамках благотворительной акции "Разрядка смехом", где актеры комедии "Четыре свадьбы и одни похороны" вновь соберутся - через 25 лет после выхода оригинальной картины, за которую Хью стяжал "Золотой глобус".

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