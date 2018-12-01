Новый фильм Гая Ричи: свежие подробности и фото со съемок

Стали известны изменения в составе криминальной черной комедии Гая Ричи Toff Guys.

Как сообщает THR, к актерскому составу грядущего фильма Гая Ричи Toff Guys, который обещает вернуться к кинокорням шустрого монтажного маэстро, присоединился Колин Фаррелл ("Лобстер", "Залечь на дно в Брюгге"). Он сыграет тренера бойцов MMA.

Отметим, что актриса Кейт Бекинсейл ("Другой мир"), которая играет жену главного героя, покинула проект из-за разногласий в рабочих графиках. Ее заменила Мишель Докери ("Забытые богом", "Воздушный маршал").

Ранее к проекту присоединился Хью Грант, который сыграет талантливого проныру-журналиста, нередко продающего постыдные фото звезд для светской хроники.

Также в картине сыграют Мэттью Макконахи ("Настоящий детектив", "Волк с Уолл-стрит", "Интерстеллар"), Генри Голдинг ("Простая просьба") и Джереми Стронг ("Судья", "Игра на понижение").

Сюжет столкнет между собой представителей европейской "старой школы" и современную индустрию производства марихуаны, а главным героем станет английский наркоторговец, который решает продать свою империю богатейшим людям из Оклахомы.

К слову, само слово Toff относится к британскому сленгу и относится к аристократам или людям с высоким положением, которые относятся к другим с пренебрежением.

Гай Ричи выступит режиссером, а также одним из сценаристов и продюсеров. Напомним, что среди его будущих проектов киноверсия "Аладдина" и триквел "Шерлока Холмса".

Кстати, уже появились фото со съемок.