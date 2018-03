Моби вдохновился "Настоящим детективом" и выпустил новый клип

Известный британский музыкант Моби выпустил клип на трек This Wild Darkness из грядущего альбома Everything Was Beautiful and Nothing Hurt, выход которого намечен на 2 марта 2018 года.

В отличие от предыдущих клипов из нового альбома Mere Anarchy и Like A Motherless Child, свежая работа выполнена не только в монохромных тонах, но и расцветает декадентскими кружевами автомагистралей, окруженными недешевыми всполохами гламурной меланхолии, стильного постапокалипсиса и скорбными напевами о разрушаемой экосистеме планеты.

Вполне логично, что для вернувшегося к своим сумрачным госпел-экспериментам Моби была нужна подходящая и близкая по настроению цветовая палитра. Не мудрствуя, авторы ролика решили обратиться к ближайшему коммерчески известному духовному собрату и с уважением процитировали художественный декор сериала "Настоящий детектив".

И это сработало как нельзя лучше, ведь, как указано в аннотации к This Wild Darkness - "Мир - это странное место, полное замешательства и темноты".

По мнению музыканта, трек представляет собой глубинный, иррациональный диалог между тревогами современного героя и полным тоскливой надежды хором. Настоящая лейтмотив-метафора творчества Ника Пиццолатто.

Стоит отметить, что один из указанных клипов музыканта, Mere Anarchy, выпущенный ранее, отсылает, в свою очередь, уже к другим культурным феноменам - визуальным опытам бывшего мужа Бьорк режиссера Мэтью Барни и "взрывному" восьмому эпизоду "третьего сезона" "Твин Пикс".

Впрочем, это не первый музыкант, отдающий дань уважения художникам культового сериала. Один из соратников Эминема по цеху, исполнитель Yelawolf, выпустил клип Till It’s Gone, где легко считываются основные луизианские приметы первого сезона "Настоящего детектива" - болото, южный нуар, смутный символизм и животное насилие, украшенное неприкрытыми художественными вензелями, использованными в работе Ника Пиццолатто и Кэри Фукунаги.

К слову, сериал и его характерная заставка не раз видоизменялись вдохновленными поклонниками.

Вот, например, "Твин Пикс", представленный в стилистике "Настоящего детектива" в двух вариантах:

И наоборот - "Настоящий детектив" в духе "Твин Пикс".

Напомним, ранее мы писали о "советском варианте" творения Ника Пиццолатто.

И - в качестве бонуса - удаленные пейзажные сцены из "Настоящего детектива".