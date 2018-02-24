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В актерском составе третьего сезона "Настоящего детектива" - пополнение

Новость 24.02.2018, 13:16 | Текст: Генри Достоевский

Сара Гадон и Эмили Нельсон укрепили актерский состав нового сезона "Настоящего детектива", уведомляет Deadline.

Любимица Дэвида Кроненберга и его сына Брэндона (у последнего она отметилась в дебютной работе молодого режиссера "Антивирус") сыграет роль Элизы Монтгомери, а энергичная Эмили Нельсон ("Менталист") - персонажа по имени Маргарет. Ни об одной из ролей подробностей пока больше нет.

Однако на этом новости не заканчиваются: как сообщает все тот же Deadline, для новой убийственной истории от Ника Пиццолатто были дополнительно рекрутированы актеры Майкл Грациадей ("Американская история ужасов") и Брэндон Флинн ("13 причин почему"), чьи роли, как и вышеуказанных девушек, скрыты завесой тайны, известны лишь имена персонажей - Дэн О’Брайен и Райан Питерс соответственно.

Фото: AP Photo/Paul Sakuma
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Напомним, кто еще сыграет в новом сезоне. Главные роли отданы лауреату премии "Оскар" Махершале Али ("Лунный свет") и Стивену Дорффу ("Блейд"), - они сыграют детективов Уэйна Хэйса и Роланда Уэста. Кармен Эджого ("Оно приходит ночью") - учительница пропавших детей. Скут МакНэри ("12 лет рабства") и Мэми Гаммер ("Хорошая жена"), судя по всему, исполнят роли безутешных родителей исчезнувших отроков.

Остальные роли закреплены за следующими актерами: Риз Уэйкфилд ("Судная ночь"), Майкл Грейейес ("Американские боги") и Джон Тенни ("C.S.I. Место Преступления").

В центре сюжета окажется зловещая тайна, которая, разворачиваясь на протяжении сразу трех временных периодов, смешает в едином кровавом коктейле жестокое преступление, плато Озарк и немалое количество вольных и невольных участников событий.

Помимо основного режиссера Джереми Солнье ("Зеленая комната", "Катастрофа"), в роли постановщика одной из серий впервые попробует себя автор сериала Ник Пиццолатто, а шлифовать сценарий ему помогал Дэвид Милч ("Дэдвуд", "Удача").

Пиццоллатто и Солнье также числятся исполнительными продюсерами, наряду с Мэттью МакКонахи, Вуди Харрельсоном и Кэри Фукунагой.

Премьера состоится в 2019 году на HBO. 

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