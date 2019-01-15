В Госдуме не поддержали идею введения сбора за выезд из России

В Госдуме отреагировали на предложение ввести сбор на выезд из РФ для россиян и иностранцев в 500 рублей.

Ранее с такой идеей выступил российский бизнес. Обращение предпринимателей на эту тему было направлено главам обеих палат парламента, а также руководителю Ростуризма.

- Привлечение финансовых средств на развитие туризма в России не должно проводиться за счет дополнительных сборов с наших граждан, - не поддержал идею глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, которого цитирует ТАСС.

Он назвал подтверждением своей мысли эксперимент с курортным сбором в ряде регионов.

- Любой новый налог - это нагрузка на семейный бюджет. Она вызовет лишь недовольство в обществе, а желающих выехать на отдых за рубеж меньше не станет, - считает глава комитета

Средства на развитие туристической отрасли целесообразнее изыскать другим способом, уверен он. Среди них - льготные условий для инвесторов.

Первый зампред комитета нижней палаты по госстроительству законодательству Михаил Емельянов тоже выступил против инициативы. Он также привел сравнение с курортным сбором.

- Эффекта от него мало, с точки зрения развития туризма, а шуму, негативного восприятия много, - уточнил он, добавив, что еще один сбор создаст напряженность в обществе.