В Госдуме просят запретить "недолитр" молока и "девяток" яиц

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев направил в минпромторг предложение о запрете всевозможных маркетинговых уловок, цель которых - завуалировать увеличение цен на продукты питания.

По словам парламентария, сейчас зачастую молочные продукты продаются в таре по 900 миллилитров, а яйца - по 9 штук. При этом стоят они столько же, сколько и за литр, и за десяток. Аналогичные приемы используются при продаже круп, сахара, масла и других продуктов питания в маломерных упаковках, визуально не отличимых от привычных для потребителей стандартов.

Такая недобросовестная практика, как отмечает Дягтерев, вызывает большую обеспокоенность у населения. Поэтому депутат предлагает установить четкую градацию расфасованных товаров. "Например, яйцо куриное - фасовка кратно десяти, молока - кратно 0,25 литра, круп - кратно 0,5 килограмма и так далее. Для этого нужно утвердить нормативно-правовые акты, устанавливающие обязательные для исполнения требования к расфасовке и реализации продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины, с целью приведения их к единому стандарту", - предлагает Дягтерев.

Депутат также обратился с депутатскими запросами в ФАС и Роспотребнадзор с просьбой провести соответствующие проверки соблюдения законодательства о конкуренции и защите прав потребителей.