В России вновь выросла средняя максимальная ставка по вкладам банков

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков России достигла в третьей декаде декабря 2018 года 7,43%. В начале месяца она составляла 7,38%, а в середине - 7,40%. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

Отметим, что в последние дни декабря о промовкладах с повышенной ставкой объявлял "Сбербанк".

Напомним, в топ-10 банков, ставки которых мониторит ЦБ, помимо "Сбербанка", входят ВТБ, "Райффайзенбанк", "Газпромбанк", "Бинбанк", "Альфа-банк", "ФК Открытие", "Промсвязьбанк", "Россельхозбанк" и "Московский кредитный банк".