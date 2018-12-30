Сбербанк увеличил ставки по рублевым вкладам на Новый год

Сбербанк России проинформировал о начале действия новогодних промовкладов с повышенной ставкой. С сегодняшнего дня ставки по краткосрочным вкладам "Без паспорта" и "Большие планы" выросли до 7,4 процента (ранее было 6,5 процента годовых).

Повышение процентной ставки касается только вкладов на пять месяцев. Для вкладов на год она сохранится на уровне семь процентов годовых.

Напомним, Сбербанк с первого декабря 2018 года прекратил действие розничного рублевого вклада для физических лиц "Рекордный" со ставкой до 7,15 процента годовых. Вместо него кредитная организация предложила потенциальным вкладчикам депозит "Без паспорта". Минимальная сумма данного вклада - 50 тысяч рублей. Оформить вклад могут клиенты банка через мобильное приложение или интернет-банк "Сбербанк онлайн" либо в банкоматах кредитной организации.

Банки уже в ноябре начали предлагать клиентам сезонные предновогодние вклады с увеличенными процентными ставками.

В октябре Сбербанк повысил ставки по всем рублевым вкладам на 0,15-0,5 процента. Тогда средние ставки по вкладам в банке составили 3,4-5,15 процента.