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15.01.2019 22:01
Рубрика: В мире

В Турции завили о намерении купить ЗРК Patriot и С-400

Текст: Юрий Когалов

Турция хотела бы приобрести и поставить на вооружение одновременно и американскую систему Patriot, и российский зенитный ракетный комплекс С-400. Об этом, как передает агентство Anadolu, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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По его словам, закупка Турцией американских ЗРК Patriot не отразится на планах приобретения Анкарой российских С-400. "На наш взгляд, нет никакой связи, корреляции или условий между покупкой систем С-400 и Patriot", - отметил Калын, добавив, что республика будет приобретать любые вооружения и технологии, которые посчитает необходимыми для обеспечения национальной безопасности.

Представитель турецкого президента также отметил, что условия российской стороны Анкару устроили, теперь необходимо завершить аналогичные переговоры с США.

Ранее Турция отклонила очередное предложение США отказаться от закупки российских С-400 в обмен на ЗРК Patriot за 3,5 миллиарда долларов. "Это не альтернатива, а два параллельных процесса", - неоднократно подчеркивал Калын.

Первые сообщения о переговорах России и Турции о поставках С-400 появились в 2016 году, 12 сентября 2017 года факт заключения контракта был подтвержден российской стороной. По данным главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, Анкаре С-400 обойдутся в 2,5 миллиарда долларов. Ожидается, что поставка первой батареи будет осуществлена в 2019 году, затем начнется их совместное производство. Турция - первое государство, входящее в НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.

В мире Ближний Восток Турция
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