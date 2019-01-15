Volkswagen и Ford объявили о создании альянса

Конкуренции компании Volkswagen NFZ и отделению легких грузовиков Ford положен конец. Немецкая и американская компании объявили о создании альянса, в рамках которого планируется сразу несколько совместных проектов, и прежде всего - выпуск фургонов и пикапов на общей архитектурной базе. С соответствующим заявлением в рамках международного автосалона в Детройте выступили генеральные директора Volkswagen Герберт Дисс и Ford Джим Хакетт.

Первым плодом совместных усилий станет среднеразмерный пикап на общей платформе, который планируется вывести на рынок уже в 2022 году. По словам Герберта Дисса, такой пикап облегчит для компании Volkswagen NFZ доступ на американский рынок LCV. В планах также выпуск легкотоннажных и среднетоннажных LCV.

Основную долю работы по созданию нового пикапа выполнит компания Ford. В ведении американской компании будет также создание средних и крупных фургонов и микроавтобусов типа Ford Transit Custom и Ford Transit / Volkswagen Transporter и Volkswagen Crafter. В Volkswagen же сосредоточатся на выпуске компактного развозного "каблучка" типа Volkswagen Caddy.

По словам представителей Ford и Volkswagen, две компании планируют разделить инвестиции в проект и использовать конкурентные преимущества каждой из сторон для создания передовых технологий. Речи о слиянии и обмене долями между компаниями при этом не идет.

Еще одна важная составляющая начинающегося сотрудничества касается производства электромобилей, автономного транспорта и новых мобильных сервисов. Предваряя работу в этом направлении, представители двух компаний подписали в Детройте меморандум о взаимопонимании. Как считают наблюдатели, немецкий и американский автомобильные бренды планируют разрабатывать "беспилотники" и выпускать электромобили.

Также в Volkswagen не исключают возможность строительства на территории США второго собственного завода. Кроме того, немецкий автомобильный гигант намерен подписать с компанией Ford соглашение о производстве микроавтобусов на заводах Ford Otosan в Турции.

Наконец, по мнению ряда экспертов, заключенное соглашение - лишь вершина айсберга. Возможно, уже в обозримом будущем мы услышим о планах более серьезной интеграции Ford и Volkswagen, которая затронет и легковой сегмент. Не исключено, к примеру, что Volkswagen поделится с Ford новой архитектурой MEB для электромобилей.

Напомним, что первым серийным электромобилем на платформе MEB станет "легковушка" Volkswagen I.D., производство которой начнется в конце 2019 года на заводе в немецком Цвиккау.