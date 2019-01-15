"Заряженная" Lada Vesta: пугающий ценник и дата старта продаж

"РГ" стали известны новые подробности о самой дорогой Lada - Vesta Sport.

По нашим данным, цена "подогретого" седана "перешагнет" психологический рубеж в 1 млн рублей и составит около 1 050 000 рублей. Это на 100 000 рублей больше, чем предполагалось ранее.

Известно, что старт продаж запланирован на конец этого месяца, тогда же объявят точную стоимость новинки..

По первоначальному плану продажи Lada Vesta Sport должны были стартовать в октябре-ноябре 2018 года, но у АвтоВАЗа были проблемы с обеспечением качества Vesta Sport, устранение которых выбило проект из графика.

Первое время спортивный седан будет предлагаться лишь в одной комплектации "люкс-мультимедиа". Появится ли позже более дорогое исполнение "люкс-престиж" или версия без мультимедиа - пока не очень ясно.

Напомним, 10 января вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек сообщил, что производство Lada Vesta Sport стартовало в конце прошлого года, а отгрузка товарных машин дилерам началась в первых числах января.

Lada Vesta Sport получила стильный спортивный обвес по кругу, расширенные передние пластиковые бампера, оригинальные 17-дюймовые колесные диски, спойлер багажника, "антенну-плавник" на крыше, а также форсированный 1,8-литровый двигатель мощностью 145 л.с., заниженную подвеску с иными амортизаторы и стойками, салон отличается повышенным комфортом, новыми сиденьями, кожаной отделкой и черным потолком.

Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой "механикой" Renault. Максимальная скорость Vesta Sport составляет 198 км/ч. Разгон с места до 100 км/ч - 9,6 секунды.

Lada Vesta Sport собирается по мелкосерийной технологии на мощностях Lada Sport в Тольятти, спортивного подразделения АвтоВАЗа.

Ранее "РГ" сообщала, что Lada Granta Sport придется подождать.