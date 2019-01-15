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15.01.2019 14:21
Рубрика: Российский автопром

"Заряженная" Lada Vesta: пугающий ценник и дата старта продаж

Текст: Валерий Карташов

"РГ" стали известны новые подробности о самой дорогой Lada - Vesta Sport.

По нашим данным, цена "подогретого" седана "перешагнет" психологический рубеж в 1 млн рублей и составит около 1 050 000 рублей. Это на 100 000 рублей больше, чем предполагалось ранее.

Известно, что старт продаж запланирован на конец этого месяца, тогда же объявят точную стоимость новинки.. 

Фото: Юрий Зубко / РГ
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По первоначальному плану продажи Lada Vesta Sport должны были стартовать в октябре-ноябре 2018 года, но у АвтоВАЗа были проблемы с обеспечением качества Vesta Sport, устранение которых выбило проект из графика.

Первое время спортивный седан будет предлагаться лишь в одной комплектации "люкс-мультимедиа". Появится ли позже более дорогое исполнение "люкс-престиж" или версия без мультимедиа - пока не очень ясно.

Напомним, 10 января вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек сообщил, что производство Lada Vesta Sport стартовало в конце прошлого года, а отгрузка товарных машин дилерам началась в первых числах января.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Lada Vesta Sport получила стильный спортивный обвес по кругу, расширенные передние пластиковые бампера, оригинальные 17-дюймовые колесные диски, спойлер багажника, "антенну-плавник" на крыше, а также форсированный 1,8-литровый двигатель мощностью 145 л.с., заниженную подвеску с иными амортизаторы и стойками, салон отличается повышенным комфортом, новыми сиденьями, кожаной отделкой и черным потолком.

Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой "механикой" Renault. Максимальная скорость Vesta Sport составляет 198 км/ч. Разгон с места до 100 км/ч - 9,6 секунды.

Lada Vesta Sport собирается по мелкосерийной технологии на мощностях Lada Sport в Тольятти, спортивного подразделения АвтоВАЗа.

Ранее "РГ" сообщала, что Lada Granta Sport придется подождать. 

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#Lada