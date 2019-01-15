Защитой информации займется искусственный разум

Использование искусственного интеллекта и машинного обучения, повышение внимания к защите данных, внедрение технологий биометрической аутентификации - таковы тенденции развития сферы информационной безопасности в 2019 году, считают эксперты.

Важно обеспечить безопасность хранения биометрических данных. Перевыпустить их в случае утери или кражи невозможно. Фото: Natali_Mis/iStock

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) становятся все более популярными. Например, в начале 2019 года на дорогах России запланировано тестирование беспилотных автомобилей. Что касается сферы информационной безопасности, спектр угроз столь велик, что использование искусственного интеллекта становится необходимостью. Множество компаний уже развернули аналитику безопасности на основе ИИ.

Современные решения в сфере корпоративной защиты данных, используя технологии машинного обучения, могут анализировать аккумулированные в бизнес большие данные и на их основе прогнозировать информационные риски для компании, например, в сфере кадровой или финансовой политики.

С середины 2018 года биометрические способы идентификации начали в обязательном порядке применяться в банках. Помимо этого они дополняют ввод классических паролей доступа в различных системах и сервисах.

"Важным аспектом является обеспечение безопасности хранилищ биометрических данных, поскольку они относятся к специальной категории персональных данных и к их защите требуется подходить наиболее тщательно. В отличие от любого другого типа информации, в случае потери или кражи биометрической информации ее невозможно будет перевыпустить", - подчеркнула директор по консалтингу группы компаний InfoWatch Мария Воронова.

Значительное влияние на рынок информационных технологий будет оказывать становление законодательной базы. Так, в декабре 2018 года первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов подписал директиву, которая предписывает госкомпаниям запланировать поэтапный переход на отечественный софт.