Защитой информации займется искусственный разум

Новости

В Шахтах спасатели нашли двух погибших жителей многоэтажки 18:01
Опера "Эстония" выступила на Исторической сцене Большого театра 18:00
Отставного военного из Краснодара обвинили в связях с "ИГ" 17:48
Нефтяников обяжут платить налог на недвижимость со скважин 17:46
На дорогах Москвы будет меньше "бутылочных горлышек" 17:43
Летчики СФ показали фигуры высшего пилотажа на разных высотах 17:42
Голодец выступила против введения налога на выезд из России 17:40
Под Тверью проверят информацию о смерти женщины во время массажа 17:38
В Иордании раскопали завод Саладина 17:37
На Берлинале представят фильм ученика Александра Сокурова 17:35
Китайский ровер столкнулся с трудностями на темной стороне Луны 17:35
В Госдуме не поддержали идею введения сбора за выезд из России 17:26
Певица Светлана Лобода устроила дебош в Шереметьево 17:20
Китай призвал США уважать право на участие в "Северном потоке-2" 17:15
На 98-м году жизни умерла актриса Кэрол Чэннинг 17:13
В Лаосе откроют представительство Минобороны РФ 17:08
Семь человек погибли в тройном ДТП под Воронежем 17:06
Тренер ФК "Чертаново" оценил шансы экс-игроков команды в "Спартаке" 17:02
Шесть человек пострадали в ДТП в Астраханской области 16:52
МИД: Из-за ситуации в ПАСЕ Россия может покинуть Совет Европы 16:46
Семья заплатила 35 млн рублей за тур по регионам России 16:42
В Северодвинске возбудили дело по факту гибели судостроителя 16:40
Лукашенко назвал главные задачи власти 16:30
В Краснодаре скончался раненный в перестрелке сотрудник Росгвардии 16:27
Число врачей в Москве увеличилось на 2 тыс. человек за два года 16:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет покупателя заложенного автомобиля
Что ждет покупателя заложенного автомобиля
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
15.01.2019 17:15
Рубрика: Digital

Интеллект с секретом

Защитой информации займется искусственный разум
Текст: Екатерина Ясакова
Использование искусственного интеллекта и машинного обучения, повышение внимания к защите данных, внедрение технологий биометрической аутентификации - таковы тенденции развития сферы информационной безопасности в 2019 году, считают эксперты.
Важно обеспечить безопасность хранения биометрических данных. Перевыпустить их в случае утери или кражи невозможно. Фото: Natali_Mis/iStock Важно обеспечить безопасность хранения биометрических данных. Перевыпустить их в случае утери или кражи невозможно. Фото: Natali_Mis/iStock
Важно обеспечить безопасность хранения биометрических данных. Перевыпустить их в случае утери или кражи невозможно. Фото: Natali_Mis/iStock

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) становятся все более популярными. Например, в начале 2019 года на дорогах России запланировано тестирование беспилотных автомобилей. Что касается сферы информационной безопасности, спектр угроз столь велик, что использование искусственного интеллекта становится необходимостью. Множество компаний уже развернули аналитику безопасности на основе ИИ.

Фото: Сергей Михеев
Граждане смогут ограничивать доступ к данным о себе в госреестрах

Современные решения в сфере корпоративной защиты данных, используя технологии машинного обучения, могут анализировать аккумулированные в бизнес большие данные и на их основе прогнозировать информационные риски для компании, например, в сфере кадровой или финансовой политики.

С середины 2018 года биометрические способы идентификации начали в обязательном порядке применяться в банках. Помимо этого они дополняют ввод классических паролей доступа в различных системах и сервисах.

"Важным аспектом является обеспечение безопасности хранилищ биометрических данных, поскольку они относятся к специальной категории персональных данных и к их защите требуется подходить наиболее тщательно. В отличие от любого другого типа информации, в случае потери или кражи биометрической информации ее невозможно будет перевыпустить", - подчеркнула директор по консалтингу группы компаний InfoWatch Мария Воронова.

Значительное влияние на рынок информационных технологий будет оказывать становление законодательной базы. Так, в декабре 2018 года первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов подписал директиву, которая предписывает госкомпаниям запланировать поэтапный переход на отечественный софт.

Digital Технологии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Китай призвал США уважать право на участие в "Северном потоке-2"
Суд поддержал просьбу ФСБ о продлении ареста украинских моряков
Медведев решил упростить жизнь бизнеса с помощью "регуляторной гильотины"
Россияне не смогут строить дачи выше трех этажей
На перевооружение ВС РФ потратят более 1 трлн рублей