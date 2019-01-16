10 фактов о гигантском кроссовере Kia Telluride

Компания Kia представила на автосалоне в Детройте новый полноразмерный кроссовер Telluride, который будут продавать в том числе и в России. "РГ" выяснила, какими характеристиками обладает эта самая крупная легковая модель корейской марки.

1. Kia Telluride приходит на смену рамному внедорожнику Kia Mohave, известному на американском рынке как Kia Borrego. Новинка получила несущий тип кузова, в подвеске спереди применены стойки McPherson, сзади - "многорычажка". В несущем кузове использовано 59,4% высокопрочных сталей. Эти решения должны позитивно отразиться на управляемости.

2. С габаритами 5001х1989х1750 мм и колесной базой 2900 мм Telluride стал самой крупной моделью не только в обновленном ряду корейской марки, но и за всю историю Kia. Этот автомобиль крупнее в том числе и соплатформенного гиганта Hyundai Palisade (+21 мм к длине и + 14 мм к ширине). По багажнику Kia Telluride даст фору Hyundai Palisade в 85 л.

3. Бензиновая атмосферная 3,8-литровая "шестерка" Kia Telluride развивает 295 л.с. при 6000 оборотах в минуту и пиковый момент 355 Нм при 5200 об/минуту. Трансмиссия - безальтернативный 8-диапазонный гидромеханический "автомат", привод может быть передним или полным.

4. Предтеча серийной модели, концепт Telluride, дебютировал в 2016 году на автосалоне в Детройте. Прототип был строго семиместным, фронтальная светотехника была организована в горизонтальной плоскости, а задние фонари напоминали не бумеранги, а скорее английскую литеру J. В колесных арках разместились крупные колеса с шинами Hankook Ventus ST размерностью 275/45R22. Передние и задние двери концепткара распахивались на 90 градусов, причем задние двери открываются против хода движения. В салоне были установлены раздельные "капитанские" кресла. "Приборка" и центральный дисплей формировали единый комплекс, как в топовых моделях Mercedes-Benz. Автомобиль оснастили 400-сильной гибридной силовой установкой.

5. Опциональный полный привод серийного Telluride имеет постоянное автоматическое распределение крутящего момента между осями. Львиная доля тяги направляется по умолчанию на передние колеса. Если того требуют дорожные условия, момент оперативно перераспределяется на задние колеса. Тонкие настройки трансмиссии предполагают также режимы Snow (Снег - момент распределяется между передними и задними колесами в пропорции 80:20) и AWD Lock (блокировка электромагнитной муфты, момент делится между осями в пропорции 50:50). Система выбора режимов движения имеет четыре алгоритма - Smart, Eco, Sport и Comfort, варьирующие настройки рулевого управления, трансмиссии и распределения крутящего момента. В оснащение входят системы ABS, VSM, ESC, TPMS, а также штатная система помощи при спуске и подъеме.

6. Дизайн машины создавался в собственном стилевом центре Kia в калифорнийском Ирвайне. Большие вертикальные фары головного света - полностью светодиодные, с модными контурами дневных ходовых огней. В переднем бампере предусмотрены прорези воздуховодов и горизонтальные светодиодные "противотуманки". Все нижние части кузова прикрыты защитным пластиком. Дорожный просвет в зависимости от модификации составляет 200-203 мм. 18-ти и 20-дюймовые колесные диски могут быть обуты, соответственно, в резину размерности 245/60 R18 и 245/50 R20.

7.Telluride оснащен широким списком систем помощи водителю. В их числе системы кругового обзора, предотвращения столкновений с распознаванием пешеходов, помощи при выезде с парковки задним ходом, контроля рядности, предупреждения о пассажирах, "забытых" на задних рядах, контроля мертвых зон, адаптивный круиз-контроль и др. В списке опций значится также телематическая система UVO, позволяющая через специальное приложение смартфона удаленно запускать двигатель, блокировать/разблокировать замки, устанавливать температурный режим и загружать в штатную навигационную систему точек маршрута для навигации.

8. В салоне предусмотрены подогрев и вентиляция сидений первого и второго ряда, трехзонный климат-контроль, проекционный дисплей, потолочные сопла климатической системы для среднего ряда, сразу шесть USB-слотов для зарядки и интеграции устройств, беспроводная зарядка для смартфонов и акустическая система, позволяющая водителю общаться с пассажирами, не повышая голоса. В топовом исполнении мультимедийный центр оснащен аудиосистемой мощностью 630 Вт с 10 динамиками Harman/Kardon, сервисами Apple CarPlay and Android Auto и системой Bluetooth с возможностью подключения двух гаджетов одновременно.

9. Интерьер Telluride может быть как семиместным (посадочная формула 2+2+3), так и восьмиместным (посадочная формула 2+3+3). Во втором случае на "галерке" предусмотрен диван, рассчитанный на троих седоков. Багажное отделение на 595 литров (при измерении по американской системе ЕРА). При складывании сидений заднего ряда объем отсека увеличится до 1302 литров, при складывании кресел двух задних рядов - до 2050 литров, при этом во всех случаях образуется идеально ровная поверхность пола. Слова о премиальной отделке, произносимые пиар-представителями корейской марки, не следует понимать буквально. Отделочные металл и дерево имитируются пластиком, а полимеры местами грубоваты.

10. Производство кроссовера наладят на заводе Kia в Вест-Пойнте (штат Джорджия), где собирают Kia Optima и Kia Sorento для американского рынка. По информации американских СМИ, Kia Telluride поступит в продажу в США уже весной 2019 года и будет предлагаться в четырех комплектациях LX, EX, S и SX. В России эта новинка появится в лучшем случае в 2020 году. Цены объявят ближе к началу продаж.